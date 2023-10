3 điểm trên cơ thể phụ nữ dù xấu mấy cũng đừng vội ‘đập ra xây lại’ kẻo phá tướng giàu sang

Chuẩn mực cái đẹp của phụ nữ Á Đông và phụ nữ Việt Nam nói riêng là mũi dọc dừa, sống mũi cao thẳng, đầu mũi nhỏ, gọn. Ngược lại, những ai sở hữu chiếc mũi có phần thô, to tròn không được thon gọn sẽ được cho là không đẹp. Dáng mũi này thường được gọi là mũi củ tỏi, đa số chị em sở hữu mũi củ tỏi thường mong muốn được chỉnh sửa lại để được đẹp hơn. Tuy nhiên, theo nhân tướng học, mũi củ tỏi lại là một nét tướng báo hiệu sự giàu sang, viên mãn cho người phụ nữ.

Mũi to là dấu hiệu của sự giàu sang, phụ nữ may mắn lắm mới sở hữu nên đừng vội phá đi kẻo mất tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Những người phụ nữ sở hữu dáng mũi củ tỏi này thường có cuộc đời an nhàn, sinh ra đã “ngậm thìa vàng”, cả đời chẳng phải lo chuyện tiền bạc mà chỉ cần sống cuộc sống sung túc, chăn ấm nệm êm, ăn no ngủ kĩ. Còn với một số người vẫn chưa đạt được vinh hoa phú quý thì cũng đừng lo, bởi sớm muộn gì thì cũng nắm trong tay tài lộc vô kể. Chính vì vậy, đừng vội can thiệp dao kéo, tránh làm mất tài lộc trời ban.

