3 điểm trên cơ thể phụ nữ dù xấu mấy cũng đừng vội ‘đập ra xây lại’ kẻo phá tướng giàu sang

Tâm linh - Tử vi 20/03/2021 07:45

Phụ nữ ai cũng mong muốn mình đẹp, chẳng ai muốn sở hữu những điểm xấu trên cơ thể. Nhưng nếu sở hữu 3 nét xấu dưới đây thì nên cảm thấy may mắn vì đó là dấu hiệu cho cuộc sống của người phụ nữ giàu có, viên mãn.

Mũi củ tỏi là dấu hiệu của người phụ nữ giàu có

Chuẩn mực cái đẹp của phụ nữ Á Đông và phụ nữ Việt Nam nói riêng là mũi dọc dừa, sống mũi cao thẳng, đầu mũi nhỏ, gọn. Ngược lại, những ai sở hữu chiếc mũi có phần thô, to tròn không được thon gọn sẽ được cho là không đẹp. Dáng mũi này thường được gọi là mũi củ tỏi, đa số chị em sở hữu mũi củ tỏi thường mong muốn được chỉnh sửa lại để được đẹp hơn. Tuy nhiên, theo nhân tướng học, mũi củ tỏi lại là một nét tướng báo hiệu sự giàu sang, viên mãn cho người phụ nữ.

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 Mũi to là dấu hiệu của sự giàu sang, phụ nữ may mắn lắm mới sở hữu nên đừng vội phá đi kẻo mất tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Những người phụ nữ sở hữu dáng mũi củ tỏi này thường có cuộc đời an nhàn, sinh ra đã “ngậm thìa vàng”, cả đời chẳng phải lo chuyện tiền bạc mà chỉ cần sống cuộc sống sung túc, chăn ấm nệm êm, ăn no ngủ kĩ. Còn với một số người vẫn chưa đạt được vinh hoa phú quý thì cũng đừng lo, bởi sớm muộn gì thì cũng nắm trong tay tài lộc vô kể. Chính vì vậy, đừng vội can thiệp dao kéo, tránh làm mất tài lộc trời ban.

Phụ nữ có cằm ngắn thường sống an nhàn, giàu sang cả đời

Mốt làm đẹp của chị em hiện nay là cằm V-line, nghĩa là những chiếc cằm nhọn, dài để tôn lên gương mặt thon gọn của mình. Nếu không may mắn có được chiếc cằm thon gọn từ khi sinh ra thì nhiều chị em cũng dễ dàng “hô biến” chiếc cằm ngắn của mình theo đúng chuẩn đẹp mong muốn. Tuy nhiên, nhiều người không hề biết rằng, cằm ngắn lại là một trong những nét tướng của phụ nữ giàu có, cuộc sống luôn an nhàn, có quý nhân ở bên tương trợ. Phong thủy còn chỉ ra rằng, phụ nữ có cằm ngắn, càng về già càng sung sướng, hậu vận viên mãn, phú quý.

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Không theo mốt cằm nhọn, chỉ cần có chiếc cằm ngắn nhưng đầy đặn thì phụ nữ cũng sẽ có cuộc sống giàu sang hơn người - Ảnh minh họa: Internet 

Nét tướng lông mày không đều

Cặp lông mày trên gương mặt của nữ nhân là một bộ phận rất quan trọng, không chỉ để tôn lên vẻ đẹp của phụ nữ, mà còn là dấu hiệu cho cuộc sống của họ. Người xưa thường quan niệm rằng, phụ nữ có lông mày càng rậm thì càng có cuộc sống sung sướng. Còn theo phong thủy, lông mày của phụ nữ nếu mọc lệch, không được đều nhau thì chứng tỏ giàu sang đang chực chờ sẵn để ập đến bên người sở hữu nó.

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Lông mày không đều một chút cũng không sao, vì đây chính là dấu hiệu rõ rệt để nhận biết một người phụ nữ số mệnh giàu sang, phú quý cả đời - Ảnh minh họa: Internet 

Chị em phụ nữ thường lựa chọn các hình thức chỉnh sửa lông mày để có một cặp lông mày đều và rõ. Tuy nhiên, phá vỡ nét tướng nguyên sơ của lông mày sẽ làm cho tài lộc cũng theo đó mà biến mất, hậu vận không còn viên mãn, giàu sang như vốn đã định.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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