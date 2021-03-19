Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp cát khí ngút trời, vận may rực rỡ, thu hút tài lộc của cải ngập nhà

Tâm linh - Tử vi 19/03/2021 07:45

Theo dự đoán của tử vi hàng ngày, đúng 7 ngày tới đây sẽ có 3 con giáp cực kỳ may mắn, thuận lợi, phát tài phát lộc phát tình duyên.

Tuổi Tí

Tử vi hàng ngày của người tuổi Tí đã dự đoán, vận mệnh của con giáp này rất tốt, số hưởng, sớm muộn gì cũng sẽ có cuộc sống sung sướng. Những người tuổi này thường được nhà trời ưu ái ban cho một trí óc thông minh, nhanh nhẹn, lại thêm sự bản tính thận trọng trong mọi thứ, nên làm gì cũng chắc chắn đạt được thành công. Tuy có muộn hơn so với những người khác, nhưng một khi bước vào thời kỳ hoàng kim thì tài vận sẽ thăng thiên không đỡ kịp.

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7 ngày tới chính là thời kỳ hoàng kim để Tý phát tài phát lộc không kiểm soát - Ảnh minh họa: Internet 

7 ngày sắp tới chính là khoảng thời gian như vậy. Tí chỉ cần vừa bước chân ra khỏi cửa đã có tài lộc nghênh đón, hỉ sự bao vây. Sẽ có một số cơ hội lớn dành cho Tí, nếu nắm bắt đúng, tiền vàng sẽ tự động đổ ào vào trong túi. Nhưng sự chủ quan cũng dễ khiến con giáp này mất đi cơ hội vàng ngàn năm có một, cần hết sức cẩn trọng.

Tuổi Mão

Đa số những người tuổi Mão thường có tính cách rất ôn hòa, hiền lành và dễ chịu. Do đó nên Mão đi đâu, làm gì cũng được quý nhân giúp đỡ, người đời yêu mến hỗ trợ. Tận dụng sự hỗ trợ này, cộng thêm may mắn ập đến trong 7 ngày tới, Mão sẽ có cơ hội lớn để đổi đời, một bước có thể lên mây. Tài vận quá tốt của Mão sẽ giúp con giáp này có thể bù đắp được những khó khăn, vất vả mà mình đã trải qua trước đó.

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7 ngày tới Mão được quý nhân tương trợ cho gặp được hố vàng, làm ít nhưng thu về lại nhiều vô kể - Ảnh minh họa: Internet 

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi điềm đạm, có chí hướng, biết nhìn xa trông rộng, nên dễ thành công khi làm việc lớn. Tuy nhiên, thời gian vừa qua, do ảnh hưởng của một số công việc cá nhân nên Mùi vẫn chưa thể làm hết sức mình để đạt thành quả. Nhưng đừng lo lắng, trong 7 ngày tới đây, lộc lá sẽ lại tề tựu về bên Mùi, may mắn ùa vào giúp Mùi làm gì cũng dễ dàng, công việc hanh thông, thăng tiến nhiều bậc.

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Với tài năng xuất chúng cộng thêm may mắn ngập tràn, chỉ 7 ngày tới thôi cũng đủ cho Mùi tích lũy số tài sản khổng lồ - Ảnh minh họa: Internet 

Tình duyên của Mùi cũng gặp vận vượng phát, con giáp này chẳng còn phải u sầu, lo lắng cho đường tình tương lai của mình. Trong thời gian này, hãy chú ý đến những người ở bên cạnh mình, có khả năng trong số đó sẽ là người mà bấy lâu nay thầm thương trộm nhớ Mùi nhưng đến nay mới dám thổ lộ.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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