Phụ nữ chỉ cần có 2/4 điều này chồng đã chán ngấy, điều thứ 3 khiến anh ấy ngoại tình ngay lập tức

Phụ nữ yêu 17/03/2021 16:48

Phụ nữ thường chỉ trích và đổ lỗi cho người đàn ông ngoại tình nhưng lại không hề biết rằng, đôi khi nguyên nhân lại đến từ chính bản thân mình.

Đàn ông ngoại tình khi phải thường xuyên đoán suy nghĩ của phụ nữ  

Nhiều người vẫn thường hay nói đùa, phụ nữ là những người khó hiểu, khó đoán nhất trên đời. Tuy nhiên, đôi khi đây cũng chính là sự thật phản ánh đúng bản chất của một số người phụ nữ. Họ luôn đòi hỏi người đàn ông của mình phải đoán được, phải hiểu hết tất cả mọi suy nghĩ của mình mà không cần phải nói ra. Điều này khiến cho người đàn ông dần cảm thấy mệt mỏi, không còn hứng thú khi bị thử thách sự kiên nhẫn của mình. Một cuộc khảo sát gần đây cho biết, có đến 89% đàn ông tham gia khảo sát nói rằng họ rất khó chịu với những trường hợp này, dẫn đến mất tình cảm với bạn đời và dễ tìm kiếm nguồn cảm hứng, sự bình yên từ bên ngoài.

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 Đàn ông chẳng mấy ai muốn bị thử thách lòng kiên nhẫn khi phải 'đoán già đoán non' suy nghĩ của phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông dễ ngoại tình nếu phụ nữ liên tục thay đổi tâm trạng thất thường

Thay đổi tâm trạng thất thường là vấn đề mà hầu như ai cũng gặp phải, nhưng không phải ai cũng muốn thể hiện điều đó ra bên ngoài cho người khác nhìn thấy. Tuy nhiên, với một số phụ nữ, trong tình yêu họ lại có xu hướng thể hiện hết tâm trạng của mình trước đối phương. Thái độ vui buồn lẫn lộn, tức giận, nóng nảy đan xen một cách thất thường khiến đàn ông ngoại tình do cảm thấy thật sự mệt mỏi.

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 Yêu một người phụ nữ có tâm trạng thất thường, dễ nổi nóng là điều mà không cánh mày râu nào mong muốn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ngoại tình nếu phụ nữ ghen quá mức vô lý

Ghen tuông thật ra cũng giống như một thứ gia vị, nếu nêm nếm một cách vừa đủ thì sẽ rất ngon, nhưng nếu quá dư thừa, món ăn sẽ không còn dùng được nữa. Tình yêu và hôn nhân cũng như vậy, nếu điều chỉnh cảm xúc vừa vặn, bạn sẽ dễ dàng giữ được hạnh phúc trọn vẹn. Thế nhưng không phải ai cũng biết được điều này, nhất là với phụ nữ. Khi yêu, họ hay mang trong mình tâm lý lo sợ đối phương sẽ phản bội, do đó họ thường xuyên tạo ra những tình huống ghen tuông vô cớ, khiến cho đàn ông chỉ biết “câm nín” mà không thể làm gì. Về lâu dài, kiểu ghen tuông có hại này sẽ khiến anh ấy không còn tình cảm, cũng chẳng muốn thực hiện trách nhiệm phải giải thích, xoa dịu người phụ nữ của mình.

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 Ghen tuông vô lý quá mức sẽ là 'mũi dao' cắt đứt quan hệ tình cảm giữa vợ chồng -
Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông dễ ngoại tình khi bị phụ nữ kiểm soát quá nhiều

Trong hôn nhân, kiểm soát quá mức không phải là cách hay để phụ nữ có thể giữ chân người đàn ông của mình. Ngược lại, chính điều này lại khiến cho cuộc sống vợ chồng của bạn dễ đi đến tan vỡ hơn. Trên thực tế, rất nhiều phụ nữ luôn dành sự quan tâm quá mức, luôn đặt những câu hỏi mang tính chất vấn, khiến đối phương cảm thấy áp lực, “nghẹt thở”. Dần dà họ sẽ nung nấu ý định tự “giải thoát” ra khỏi mối quan hệ quá ràng buộc này.

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