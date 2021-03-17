10 ngày cuối cùng của tháng 3/2021: 3 con giáp tình duyên phơi phới, tiền bạc tấn tới, làm 1 tiêu 10 lại còn dư 5

Thời cơ đã đến, chỉ trong vòng 10 ngày cuối cùng của tháng 3/2021, những ai cầm tinh con rồng đều sẽ có cơ hội chạm tay đến sự giàu có bất ngờ. Những khoản thu của Thìn vốn có phần chững lại do một số trục trặc thì nay sẽ được thuận lợi, ào ào chảy vào túi giúp con giáp này ôm bộn tiền. Thìn bản mệnh thông minh, tài năng nên làm gì cũng giỏi và kiếm ra nhiều tiền. Lại thêm cát vận may mắn bủa vây nên thành công đến rất sớm.

Trong khoảng thời gian này, không những phát tài mà những người tuổi Thìn có phát cả tình duyên. Chuyện tình cảm lứa đôi của con giáp này bỗng chốc trở nên viên mãn hơn bao giờ hết. Tuy vậy, để giữ gìn và nhân đôi hạnh phúc cho cả hai, Thìn cần cố gắng lắng nghe chia sẻ của "nửa kia" nhiều hơn.

Tử vi hàng ngày cho biết, chỉ trong 10 ngày cuối cùng của tháng 3/2021, những người tuổi Sửu chắc chắn sẽ gặp rất nhiều vận may. Không những được Thần Tài ưu ái cho hái lộc hái vàng, công việc làm ăn thuận buồm xuôi gió mà con giáp này còn có đường tình duyên vô cùng viên mãn. Sửu không phải là người biết cách thể hiện tình cảm của mình như những người khác, nhưng sự chân thành của con giáp này chính là điểm cộng để chinh phục đối phương, giúp cho tình cảm luôn được vẹn tròn thăng hoa.

Tài sản của Sửu cứ 5 phút nhảy số một lần, chỉ có tăng lên chứ không giảm đi

- Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi đã chỉ rõ, vận trình tài lộc của Hợi đang trên đà thăng tiến, và đúng vào 10 ngày cuối cùng của tháng 3/2021 thì có thể đạt đỉnh, chạm nóc. Nhờ có may mắn trời ban, quý nhân tương trợ, và quan trọng nhất chính là sự quyết tâm, chăm chỉ đạt được mục tiêu đến cùng nên tài lộc đến với Hợi cũng chính là thành quả xứng đáng của con giáp này. Giàu có ập đến bất ngờ, Hợi cần cảnh giác với một số vấn đề, nhất là chuyện cho vay, mượn tiền. Không nên quá tin tưởng vào người ngoài bởi điều đó có thể khiến cho của cải, cơ ngơi của Hợi "không cánh mà bay".

Ngồi im vận may cũng tìm đến, Hợi chỉ cần 'nằm duỗi mà ăn', tình duyên viên mãn ai cũng phát hờn - Ảnh minh họa: Internet

Vận đào hoa của Hợi trong những ngày này cũng khá "đỏ". Tử vi dự đoán Hợi có cơ hội nhận được tình cảm đáp trả từ người mà bấy lâu nay con giáp này thầm thương trộm nhớ. Bởi vậy mới nói, chẳng cần đi đâu xa, chỉ cần ngồi im một chỗ, tình yêu cũng sẽ tìm đến con giáp này.

*Thông tin mang tin chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.