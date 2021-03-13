Được nhà trời ban phước lộc, 3 con giáp thuận lợi vô biên, cầu được ước thấy trong 49 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 13/03/2021 16:10

Xem ngay tử vi 12 con giáp để biết vận mệnh giàu sang, tiền của chất đống sẽ thuộc về 3 con giáp nào ngay dưới đây.

Tuổi Hợi

Bản mệnh thông minh, tài giỏi, lại có số hưởng ngay từ khi sinh ra, đa phần những người tuổi Hợi đều có sẵn một cuộc sống khá êm đềm, ít bon chen với đời. Tuy nhiên, để có cuộc sống sung túc, đủ đầy, con giáp này cũng phải cố gắng rất nhiều.

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Những người tuổi Hợi đa phần là người có số hưởng, cuộc sống êm đềm, dư dả từ khi mới sinh ra - Ảnh minh họa: Internet 

Tử vi 12 con giáp dự đoán trong 49 ngày tới đây, tài khoản của Hợi sẽ biến động liên tục, không những không hao hụt đi mà còn được cộng dồn thêm nhiều con số. Đó là thành quả cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Hợi từ công việc chính và một vài công việc phụ bên ngoài. Đặc biệt, công việc của Hợi cũng suôn sẻ đến bất ngờ, nhiều dự án, hợp đồng khó nhằn nhưng khi đến tay con giáp này đều được giải quyết êm xuôi. Nhờ có quý nhân tương trợ, Hợi ước nhiều tiền sẽ có nhiều tiền, ước thăng tiến sẽ được thăng tiến. Nhìn chung đây sẽ là thời kỳ con giáp này chạm đến đỉnh cao danh vọng.

Tuổi Mão

49 ngày tới, vận trình tài lộc của Mão sẽ thăng tiến theo cấp số nhân, tiền nhiều tiêu mấy cũng không hết. Do được nhà trời ban phước lộc, Mão sẽ cầu được ước thấy, tận hưởng cuộc sống giàu có khiến ai cũng phát thèm. Trong công việc, con giáp này thường rất cầu tiến, thấy điểm gì mới ở người khác đều mau chóng học hỏi để làm kinh nghiệm cho bản thân mình. Vì thế nên sự thành công đến với Mão cũng là lẽ tất nhiên.

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Vận trình tài lộc tăng 'dữ dội', Mão chẳng mấy chốc mà thành đại gia giàu nứt đố đổ vách - 
Ảnh minh họa: Internet 

Tuổi Tuất

Trong 12 con giáp, Tuất được xem là một trong những con giáp có bản tính mạnh mẽ, quyết đoán nhất. Trong tất cả mọi việc, Tuất đều đặt ra cho mình mục tiêu rất lớn để cố gắng đạt được. Và thực tế đã chứng minh, những người tuổi Tuất thường có số mệnh thành công nhiều hơn những người xung quanh. Dù ở lĩnh vực gì, kinh doanh hay làm công việc văn phòng, Tuất cũng dễ dàng thu về khoản tiền lớn hơn so với mức trung bình.

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Sự cố gắng của Tuất giúp con giáp này luôn thu về thành quả cao hơn so với thông thường - Ảnh minh họa: Internet 

Tử vi 12 con giáp trong 49 ngày tới nói rằng, đây sẽ là quãng thời gian Tuất được nhà trời phù hộ, phát tài phát lộc, tiền của cứ ào ào chạy đến và ở yên trong túi của Tuất. Tử vi dự đoán đây sẽ là thời điểm vàng để Tuất thu gom cho mình vốn liếng kha khá, chuẩn bị sắm sửa nhà lầu xe hơi, cả năm sống dư dả không lo chuyện tiền bạc.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

30 ngày hoàng kim sắp đến, 3 con giáp vận may tràn trề, 'đánh đâu thắng đó', tiền chui vào túi ào ào không kiểm soát

30 ngày hoàng kim sắp đến, 3 con giáp vận may tràn trề, 'đánh đâu thắng đó', tiền chui vào túi ào ào không kiểm soát

Tử vi hàng ngày của 3 con giáp có tên dưới đây chỉ rõ, 30 ngày sắp tới chính là thời kỳ hoàng kim, sự nghiệp, tiền tài đều đạt đến đỉnh cao, những con giáp này nằm duỗi cũng kiếm ra rất nhiều tiền.

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