3 dấu hiệu chứng tỏ phụ nữ đang bị chồng ‘cắm sừng’, dấu hiệu thứ hai rõ mồn một nhưng chẳng ai để ý

Phụ nữ yêu 12/03/2021 17:07

Làm sao để biết người đàn ông của bạn có đang “cắm sừng” bạn hay không? Xem ngay 3 dấu hiệu dưới đây, nếu có dấu hiệu nào, rất có thể bạn đang bị chồng phản bội.

Bất ngờ thay đổi thói quen sinh hoạt thường ngày

Nếu bỗng một ngày, bạn chợt nhận ra chồng mình có những thói quen khác lạ mà trước đây chưa từng có, hoặc anh ấy bỗng nhiêu yêu thích một thứ gì đó mà trước đây từng không thích thì rất có thể đó chính là dấu hiệu cho biết bạn đang bị “cắm sừng”. Chẳng hạn, chồng bạn bỗng nhiên chải chuốt, lựa chọn quần áo kỹ hơn, ra ngoài ăn tối nhiều hơn ăn ở nhà, đi làm về muộn hơn... Kinh nghiệm của một số phụ nữ để biết mình có bị chồng phản bội hay không, là hãy để ý xem những thay đổi của chồng, điều mà nếu không quan sát thì rất khó nhận ra.

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Quan tâm chồng nhiều hơn để anh ấy không có cơ hội phản bội - Ảnh minh họa: Internet

Người chồng muốn có không gian riêng tư nhiều hơn trước

Khi có người phụ nữ khác bên ngoài, các ông chồng thường tự tạo cho mình khoảng không gian và thời gian riêng tư nhiều hơn trước đây. Anh ấy thường lấy cớ cần không gian riêng để làm việc, hoặc để nghỉ ngơi vì áp lực công việc… Nhưng nào ngờ, đây lại chính là những lúc để anh ta có cơ hội “mèo mỡ”, chát chít với người tình ở bên ngoài. Thậm chí, chồng bạn sẵn sàng cáu gắt nếu bạn làm phiền trong lúc anh ấy đang tâm sự với “tiểu tam”. Dấu hiệu này không quá khó để nhận ra, tuy nhiên nhiều phụ nữ lại không mấy để ý đến, phải cho đến khi gia đình tan vỡ thì ngẫm lại mới thấy đúng.

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Đừng quên chú ý chồng mỗi khi anh ấy muốn có không gian riêng tư bởi đây có thể là cơ hội để anh ấy 'cắm sừng' bạn - Ảnh minh họa: Internet

Không dám nhìn thẳng vào mắt vợ

Người đàn ông làm chuyện tội lỗi ở bên ngoài và giấu giếm vợ, dù có tài tình đến đâu đi nữa thì cũng vẫn có một dấu hiệu này, phụ nữ chỉ cần nhìn là nhận ra ngay. Đó chính là ánh mắt của người chồng. Bản thân anh ấy biết rõ mình đang làm chuyện có lỗi với vợ, với gia đình, cho nên không thể nào không có áy náy, dằn vặt, kèm theo đó là sự lo lắng mọi chuyện sẽ bị phát hiện.

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Ánh mắt lảng tránh, sợ sệt của anh đã nói lên tất cả tội lỗi anh đang giấu phía sau -
Ảnh minh họa: Internet

Sự thật là mỗi khi về nhà, anh ta luôn mang một tâm sự bồn chồn, lo lắng, thường lảng tránh nhìn thẳng vào mắt vợ mình. Chính bằng chứng này đang ngầm tố cáo mọi tội lỗi mà chồng gây ra, phụ nữ nhất định phải biết để không trở thành kẻ ngốc bị “cắm sừng” một cách đau đớn.

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