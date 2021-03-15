3 'điểm G' của người đàn ông nếu phụ nữ biết cách chiều chuộng sẽ được chồng yêu chiều hết nấc, ai nói gì cũng bênh vợ chằm chằm

Phụ nữ yêu 15/03/2021 10:15

Chỉ cần phụ nữ khôn ngoan làm đúng 3 điều dưới đây, đàn ông dù có đi đâu làm gì cũng chỉ nhớ về vợ, muốn “đội” luôn cả vợ lên đầu mà không hề kêu ca.

Được lắng nghe trong mọi hoàn cảnh

Bạn có thực sự đang lắng nghe người đàn ông của mình? Câu hỏi này có lẽ khiến nhiều người vợ phải suy nghĩ. Trong cuộc sống vợ chồng, điều quan trọng để kết nối và giữ gìn hạnh phúc của gia đình được bền vững chính là sự thấu hiểu. Mà để có thể thấu hiểu, bắt buộc người vợ phải chịu lắng nghe chồng của mình. Đàn ông rất cần điều này, thay vì chỉ suốt ngày bị vợ than phiền, phàn nàn về mọi thứ. Nếu được vợ lắng nghe mình chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống, đàn ông chắc chắn sẽ yêu thương người phụ nữ khôn ngoan của mình hơn.

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Đàn ông luôn muốn được vợ lắng nghe mình trong mọi hoàn cảnh - Ảnh minh họa: Internet

Được tôn trọng và ủng hộ sở thích

Tôn trọng sở thích của chồng là điều mà không phải người vợ nào cũng làm được. Thực tế có rất người người đàn ông cảm thấy chán nản, mệt mỏi và bị thiếu tôn trọng do người vợ không ủng hộ sở thích của mình. Lời khuyên dành cho chị em phụ nữ là nên chủ động thể hiện sự ủng hộ của mình với những sở thích chính đáng, vô hại của chồng. Điều này sẽ giúp cuộc sống vợ chồng được thuận hòa hơn, tránh những cãi vã, xích mích khiến hôn nhân bị rạn nứt.

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Tôn trọng và ủng hộ sở thích của chồng là một trong những cách giữ gìn hôn nhân của người phụ nữ khôn ngoan - Ảnh minh họa: Internet

Được giữ thể diện

Có một thực tế rằng, đàn ông rất coi trọng thể diện, thậm chí, đối với một số người, thể diện là thứ quan trọng nhất đối với họ trong mắt người xung quanh. Vai trò của người vợ trong việc giữ gìn thể diện cho chồng là rất lớn. Không người chồng nào muốn vợ của mình suốt ngày khiến mình bị mất thể diện trước người khác. Tuy vậy, không phải phụ nữ nào cũng biết điều này. Có người thậm chí mắng chửi và có nhiều hành động khiến chồng bị mất mặt trước đám đông.

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Đừng bao giờ làm mất thể diện của chồng trước mặt người khác bởi đó sẽ là nguyên nhân khiến anh ấy không còn yêu thương bạn - Ảnh minh họa: Internet

Thật ra, giữ thể diện cho chồng không phải là việc gì quá khó. Đôi khi chỉ cần bạn ăn mặc chỉn chu, nói năng nhỏ nhẹ khi đi cùng chồng. Hoặc cũng có thể là kể về những điểm tốt của chồng cho người khác… Có rất nhiều cách, phụ nữ khôn ngoan khéo léo chẳng cần đợi nhắc cũng tự hiểu và làm được điều này.

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