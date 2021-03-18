Tử vi thứ Sáu ngày 19/3/2021 của 12 con giáp: Sửu – Tỵ vận đỏ như son, tài lộc bùng nổ, riêng Ngọ đề phòng hao tài tốn của

Tử vi cho biết, trong hôm nay, những người tuổi Tí có công việc khá thuận lợi, tài lộc ổn định, các nguồn thu nhập vẫn đều đều chảy vào túi của Tí. Con giáp này rất nhanh nhạy trước những cơ hội làm ăn mới nên dễ dàng thành công vượt trội. Trong hôm nay, Tí cần tránh tuyệt đối những mâu thuẫn gay gắt với đồng nghiệp bởi nó sẽ khiến con giáp này mất đi sự hỗ trợ lớn trong tương lai.

Dẫn đầu danh sách các con giáp may mắn giàu có nhất trong hôm nay, Sửu được dự đoán có một nguồn thu nhập vững vàng, tăng liên tục chỉ trong một ngày. Với sự cần cù của mình, Sửu dễ dàng ghi điểm trong mắt cấp trên, được ưu tiên cho những vị trí cao hơn với mức lương đáng mong đợi. Ngoài ra, con giáp này còn rất nhiều khoản đầu tư lấy lãi bên ngoài và cũng sẽ thu lợi khổng lồ, khiến cho két sắt đựng tiền nhà Sửu chẳng mấy chốc mà lấp đầy.

Sửu may mắn dẫn đầu danh sách con giáp giàu có nhất trong hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Sáu ngày 19/3/2021 của Dần

Dù không quá may mắn đỏ vận trong chuyện tiền bạc, nhưng công việc của Dần trong ngày hôm nay cũng rất hanh thông. Con giáp này ở hiền gặp lành, liên tục được quý nhân tương trợ, dẫn lối nên chuyện làm ăn trong thời gian tới sẽ vô cùng khấm khá. Tử vi khuyên Dần trong hôm nay cần tránh tai họa đem đến. Con giáp này vốn dĩ chỉ muốn giúp đỡ người khác nhưng không ngờ lại giúp không đúng chỗ nên có khả năng bị kẻ xấu hãm hại phá hủy danh tiếng.

Tử vi thứ Sáu ngày 19/3/2021 của Mão

Vận trình tài lộc của Mão trong hôm nay được dự đoán khá ổn định. Con giáp này không quá đặt nặng vấn đề tiền bạc nên cuộc sống khá thoải mái, nhẹ nhàng. Tuy nhiên, đây cũng chính là điểm yếu khiến cho Mão mãi vẫn không thể xây dựng được cơ đồ rộng lớn cho mình. Sự an phận của Mão đôi khi lại khiến con giáp này đứng yên tại chỗ, không tiến thủ, dần dà sẽ bị thụt lùi phía sau không cách nào vượt lên trước.

Tử vi thứ Sáu ngày 19/3/2021 của Thìn

Công việc của Thìn trong hôm nay có thể gặp một vài trục trặc nhỏ, với năng lực của mình thì con giáp này dễ dàng giải quyết. Về vận đào hoa, vì dành quá nhiều thời gian cho công việc và đam mê của bản thân nên Thìn đôi khi đánh mất sự quan tâm vốn có của mình cho đối phương. Cần dành thời gian lắng nghe và chia sẻ nhiều hơn, nếu không về lâu dài cả hai sẽ dần trở nên xa cách.

Thìn cần dành nhiều thời gian để quan tâm nửa kia của mình hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Sáu ngày 19/3/2021 của Tỵ

Đúng hôm nay, những người tuổi Tỵ sẽ được quý nhân tương trợ, đưa đến bên mình những cơ may bất ngờ. Tỵ chỉ cần tự tin vào năng lực của bản thân mình, đảm bảo con giáp này sẽ làm nên chuyện lớn, thu về không chỉ tiền bạc nhiều vô kể mà còn cả danh vọng để đời. Tuy không sinh ra trong giàu sang, nhưng bản mệnh biết phấn đấu, tu chí làm ăn, lại thêm chớp đúng thời cơ nên chẳng mấy chốc Tỵ phát tài đổi vận, chuyển từ nhà nhỏ sang nhà lớn, thậm chí là biệt phủ nguy nga.

Tử vi thứ Sáu ngày 19/3/2021 của Ngọ

Ngọ không bao giờ chấp nhận thất bại mà luôn tìm ra một hướng đi mới để tìm cho bằng được thành công ẩn đằng sau. Đây vừa là ưu điểm, nhưng cũng vừa là khuyết điểm lớn của Ngọ nếu không biết kiểm soát chính bản thân mình. Vì bản tính hiếu thắng, làm gì cũng phải hơn người, Ngọ rất dễ bị những kẻ tiểu nhân xúi giục, dẫn đến hao tài tổn khí, cuộc sống bất ổn trong một thời gian dài.

Ngọ nên tránh nghe theo những lời xúi giục của kẻ tiểu nhân nếu không muốn hao tài tốn của - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Sáu ngày 19/3/2021 của Mùi

Dù có chăm chỉ, cẩn thận đến đâu thì Mùi cũng có lúc sẽ gặp phải những sai lầm. Tử vi hôm nay khuyên con giáp này không nên tự dằn vặt bản thân mình mà bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt đẹp đang ở phía trước. Tài vận của Mùi trong hôm nay bắt đầu có những dấu hiệu khởi sắc, cần cố gắng thêm một chút nữa để gặt hái thành công trong thời gian sắp tới.

Tử vi thứ Sáu ngày 19/3/2021 của Thân

Những người tuổi Thân vốn năng động, ở trong môi trường nào cũng có thể thích nghi và phát triển một cách dễ dàng. Tuy không gặp quá nhiều may mắn, nhưng con giáp này cũng luôn tự nhủ phải cố gắng hết mình để đạt được mục tiêu đã đề ra. Trong hôm nay, Thân cần đưa ra quyết định tương đối quan trọng khi đứng trước nhiều sự lựa chọn. Dù có lựa chọn như thế nào, Thân cũng sẽ có một vận trình tương đối xán lạn.

Tử vi thứ Sáu ngày 19/3/2021 của Dậu

Tử vi của người tuổi Dậu trong ngày hôm nay cho biết, nếu là người làm ăn buôn bán thì sẽ trúng mánh, mua 1 bán 10, lợi nhuận đủ để trang trải cuộc sống trong cả tháng. Tuy nhiên, đừng quá tham lam, bởi vì “tham thì thâm”, Dậu cần biết đâu là điểm dừng để tránh mất mát, hao hụt tài sản. Chuyện tình cảm của Dậu trong hôm nay khá thuận lợi, cả Dậu và người ấy đều mang đến cho nhau nhiều tin vui trong ngày.

Dậu không nên quá tham lam để tránh trả giá đắt - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Sáu ngày 19/3/2021 của Tuất

Trong hôm nay, những người tuổi Tuất sẽ có cát tinh hộ mệnh, soi sáng cho đường tài lộc của con giáp này. Tuất sẽ nhìn ra ngay những cơ hội kiếm tiền ngay trước mắt mà trước đó Tuất không nghĩ đến. Đây sẽ là thời cơ chín muồi để con giáp này thu về bộn tiền từ nghề tay trái. Tuy nhiên, công việc chính vẫn là quan trọng nhất, đừng chỉ chăm chăm kiếm tiền bên ngoài mà lơ là sự nghiệp chính của mình.

Tử vi thứ Sáu ngày 19/3/2021 của Hợi

Chỉ trong một ngày hôm nay, Hợi sẽ thu về cho mình khá nhiều bài học quý giá. Hợi khá hiền lành, dễ tin người nên chẳng may bị kẻ xấu lợi dụng, tuy không bị hao tài tốn của nhưng lại suy sụp tinh thần, mất đi niềm tin vào người xung quanh. Lời khuyên cho Hợi là cần tỉnh táo trong mọi tình huống, cảnh giác đối với mọi người. Về đường tài lộc, Hợi chuẩn bị tinh thần nhận lương thưởng dư dôi, tiêu xài thoải mái trong cả tuần.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.