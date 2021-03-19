4 kiểu đàn ông phụ nữ dây vào sẽ khổ cả đời, kiểu thứ 2 vừa gặp phải né ngay lập tức

Phụ nữ yêu 19/03/2021 09:45

Phụ nữ thông minh yêu bằng cả trái tim và lý trí, họ biết lựa chọn đúng đối tượng để trao trọn tình cảm của mình. Chắc chắn trong số đó sẽ không bao giờ có 4 kiểu đàn ông dưới đây, bởi chỉ cần dây vào, phụ nữ có khi sẽ khổ cả đời.

Phụ nữ thông minh không bao giờ yêu đàn ông hèn nhát

Đã là đàn ông thì phải có khí chất mạnh mẽ, dám đương đầu trong mọi hoàn cảnh, nhất là khi ở bên người phụ nữ của mình. Đàn ông thường sẽ là bờ vai vững chãi để phái yếu có thể dựa vào. Chính vì vậy, chẳng mai muốn yêu và cưới một anh chàng yếu đuối, hèn nhát, làm gì cũng lo sợ, không tự tin vào bản thân mình. Kiểu đàn ông này không những khó thành công trong sự nghiệp, mà còn chẳng mang lại cho người phụ nữ hi vọng về một mái ấm bền vững cho gia đình.

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Mẫu đàn ông yếu đuối, hèn nhát chắc chắn không mang lại sự yên tâm cho người phụ nữ - 
Ảnh minh họa: Internet 

Phụ nữ thông minh không chọn đàn ông đào hoa, lăng nhăng

Những người đàn ông có số đào hoa, hay lăng nhăng có thể có nhiều người yêu, nhưng lại ít chị em nào muốn cưới. Bởi chẳng ai muốn cưới một người mà suốt ngày phải lo lắng, nơm nớp lo sợ mình bị “cắm sừng” và phải đi san sẻ tình cảm với người khác. Bản tính lăng nhăng của người đàn ông rất khó có thể thay đổi, cho nên khi gặp đúng kiểu người không “một lòng một dạ” này, phụ nữ thông minh thường “cao chạy xa bay”.

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Đàn ông lăng nhăng thường có nhiều người yêu nhưng chẳng có ai muốn cưới -
Ảnh minh họa: Internet 

Đàn ông bảo thủ, gia trưởng không bao giờ là lựa chọn của phụ nữ thông minh

Những người đàn ông có tính bảo thủ, luôn cho là mình đúng, lại thêm tính gia trưởng, ép tất cả mọi người phải theo ý mình chắc chắn sẽ không bao giờ là lựa chọn của phụ nữ. Câu cửa miệng của những người đàn ông này thường là “phải thế này”, “phải thế kia”… luôn ép người phụ nữ của mình phải nghe theo sự sắp đặt mọi thứ. Yêu người như thế đã khổ, đến khi cưới về lại càng khổ hơn, cuộc sống hôn nhân rất dễ xảy ra xích mích, rạn nứt.

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Cần tránh xa ngay lập tức những gã đàn ông gia trưởng, bảo thủ nếu không muốn có một cuộc hôn nhân đầy nước mắt - Ảnh minh họa: Internet 

Phụ nữ thông minh tránh xa đàn ông keo kiệt

Không khó để nhận ra một người đàn ông có tính keo kiệt, ích kỉ hay không. Chỉ cần thông qua những chuyện rất nhỏ như việc đi ăn uống chung, mua quà cáp,… nếu anh ta quá tính toán chi li, nhắc đi nhắc lại chuyện tiền bạc thì chứng tỏ đây chính là mẫu đàn ông mà bạn nên tránh càng xa càng tốt.

Có một điều chúng ta cần phải công nhận rằng, nhân vô thập toàn, không ai có thể hoàn hảo 10/10. Tuy nhiên, để yêu và cưới một người đàn ông thì người ấy ít nhất phải đảm bảo không có một trong những đặc điểm này. Bởi đây rất có thể là nguyên nhân dẫn đến cuộc hôn nhân kém may mắn, chỉ toàn cãi vã, khổ đau mà không thấy hạnh phúc.

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