Vừa sang tháng 4/2021: 3 con giáp ‘sa lưới’ tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình

Tâm linh - Tử vi 18/03/2021 07:45

Tử vi hàng ngày chỉ rõ, chỉ cần bước sang những ngày đầu tháng 4/2021, 3 con giáp sau phúc lộc tề tựu, vận may vây kín, nhìn đâu cũng chỉ thấy tiền.

Tuổi Dần

Ngay từ những ngày đầu tháng 4/2021, Dần đã nhận thấy rõ sự may mắn của mình khi được cát tinh soi chiếu, Thần Tài ưu ái phù hộ cho làm ăn thuận lợi. Nhất là với những người làm công việc kinh doanh, đầu tư lớn sẽ cực kỳ may mắn, đi một bước là nhặt được tiền. Tuy nhiên, không vì sự may mắn này mà Dần chủ quan, con giáp này vẫn vô cùng cẩn trọng, đây vốn là bản tính trời sinh. Nhờ đó, Dần tránh được rất nhiều cạm bẫy của kẻ xấu, không bị hao tổn, mất mát của cải.

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Dần được dự đoán sẽ khởi động tháng mới với tiền bạc đầy ắp, phúc lộc vô biên - 
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi hàng ngày cũng cho biết, bước sang tháng mới, Dần không những phất lên về mặt tiền bạc mà còn thăng hoa về vận phúc đức. Con giáp này được nhà trời ưu ái cho hưởng phúc phần, cuộc sống luôn thuận lợi, viên mãn.

Tuổi Tỵ

Tỵ là con giáp tiếp theo trong danh sách những con giáp may mắn nhất của tháng 4/2021. Chỉ trong vòng vài ngày đầu tiên của tháng, Tỵ đã liên tiếp đạp trúng hố vàng, sa vào lưới tiền, tiêu xài thỏa thích vẫn không hết. Khoảng thời gian này Tỵ đã có thể dành ra một thời gian ngắn để nghỉ ngơi và tận hưởng thành quả của mình sau khi đã cố gắng làm việc nghiêm túc. Tuy nhiên, con giáp này cần lưu ý, đừng mải mê tận hưởng mà không tiếp tục cố gắng. Lời khuyên quan trọng dành cho Tỵ trong thời gian này là tránh xa những lời dụ dỗ ngọt ngào nhưng vô bổ, vì đó có thể là nguyên nhân khiến Tỵ hao tài tốn của.

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Vận trình tài lộc của Tỵ sẽ bắt đầu 'lên hương' ngay từ đầu tháng 4/2021 - 
Ảnh minh họa: Internet 

Tuổi Mùi

Cầm chắc sự giàu có trong tay, bước vào đầu tháng 4 này, Mùi có thể tự tin chi tiêu với số tiền mình kiếm được. Khoản lợi nhuận kiếm được này Mùi có thể tiêu xài thoải mái, lãi mẹ ngày nào cũng đẻ thêm lãi con, Mùi chẳng lo ăn lo mặc, cứ thế tận hưởng đời sống vinh hoa phú quý, an nhàn tiện nghi.

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Mới đầu tháng nhưng Mùi đã cầm chắc sự giàu có trong tay - Ảnh minh họa: Internet 

Chưa hết, chẳng ai sung sướng bằng Mùi khi con giáp này tiếp tục được nhắc tên trong sổ vàng của Thần Tài, tiền của từ đâu cứ chảy ào ào vào nhà nhiều hơn cả trúng số. Tuy giàu có nhưng bản tính vốn tiết kiệm, biết chú tâm làm ăn nên Mùi sẽ tích lũy cho mình cơ ngơi khổng lồ chỉ trong vài năm tới.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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