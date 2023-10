Vừa sang tháng 4/2021: 3 con giáp ‘sa lưới’ tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình

Tuổi Dần

Ngay từ những ngày đầu tháng 4/2021, Dần đã nhận thấy rõ sự may mắn của mình khi được cát tinh soi chiếu, Thần Tài ưu ái phù hộ cho làm ăn thuận lợi. Nhất là với những người làm công việc kinh doanh, đầu tư lớn sẽ cực kỳ may mắn, đi một bước là nhặt được tiền. Tuy nhiên, không vì sự may mắn này mà Dần chủ quan, con giáp này vẫn vô cùng cẩn trọng, đây vốn là bản tính trời sinh. Nhờ đó, Dần tránh được rất nhiều cạm bẫy của kẻ xấu, không bị hao tổn, mất mát của cải.