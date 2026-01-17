3 con giáp như 'ngựa phi nước đại', công việc kiếm bộn tiền, không hoá rồng cũng hoá phượng hoàng sau ngày 17/1/2026

Tâm linh - Tử vi 17/01/2026 09:15

3 con giáp như 'ngựa phi nước đại', công việc kiếm bộn tiền, không hoá rồng cũng hoá phượng hoàng.

Tuổi Dần

Vận trình tài lộc của người tuổi Dần sẽ khởi sắc và trở nên vượng tiến. Con giáp này không còn bị áp lực về tài chính như trước nhờ có kế hoạch chi tiêu và quản lý tài chính một cách thông minh và khoa học. 

Hơn thế, chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ đạt bước tiến mới. Các cặp đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu bắt đầu tính đến việc kết hôn khi tình cảm đủ chín muồi. Trong khi đó, người độc thân vẫn chưa tìm được người hẹn hò phù hợp với mình do còn mải mê ham chơi. 

3 con giáp như 'ngựa phi nước đại', công việc kiếm bộn tiền, không hoá rồng cũng hoá phượng hoàng sau ngày 17/1/2026 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi dự đoán, vận trình công việc của tuổi Tỵ diễn ra “thuận buồm xuôi gió”. Tinh thần phấn chấn giúp người tuổi này nảy sinh ra nhiều ý tưởng trong quá trình làm việc khiến cho cấp trên, đồng nghiệp không thể không thừa nhận năng lực của bản mệnh. Nhờ có Cát Tinh nâng đỡ nên con giáp này nhận được tin vui liên quan đến phương diện tài chính. 

Vận trình tình cảm tương đối khởi sắc. Bạn và người ấy cuối cùng cũng tìm được tiếng nói chung sau khi cùng nhau vượt qua được sóng gió trong cuộc sống. Song, mối quan hệ có thể duy trì lâu dài hay không thì nhờ vào sự nỗ lực của hai người. 

3 con giáp như 'ngựa phi nước đại', công việc kiếm bộn tiền, không hoá rồng cũng hoá phượng hoàng sau ngày 17/1/2026 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Mọi công việc của người tuổi Hợi sẽ diễn ra hanh thông không ngờ trong ngày 29/12. Nhờ vậy mà tài lộc vượng tiến. Con giáp này có thể sống thoải mái với nguồn thu nhập hiện tại do tuổi này có khả năng nhận được thông báo tăng lương trong ngày.

Chuyện tình cảm chuyển biến tích cực. Bạn cảm thấy may mắn khi yêu được một người lúc nào cũng biết lắng nghe, thấu hiểu và cảm thông cho mình trong mọi vấn đề. Vì thế, bạn có thể toàn tâm toàn ý theo đuổi con đường sự nghiệp của riêng mình. 

3 con giáp như 'ngựa phi nước đại', công việc kiếm bộn tiền, không hoá rồng cũng hoá phượng hoàng sau ngày 17/1/2026 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

