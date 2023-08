3 con giáp KIẾM TIỀN ĐỈNH NHẤT, GIỎI NHẤT, vượt xa thiên hạ trong 4 tháng cuối năm

Trời sinh Mão là con giáp hiền lành, can trường và dám dấn thân. Họ không sợ khổ cực, không chùn chân mỏi gối trước thất bại nên càng chí thú làm ăn càng lắm của nhiều tiền, mua nhà sắm xe ngay từ thuở độc thân.

Những tháng đầu năm khá chật vật, thế nhưng từ tháng 9 đến cuối năm Canh Tý 2020 những con giáp may mắn này kiếm tiền cực đỉnh, giàu sang vô đối, nhà xe chờ sẵn khiến ai cũng nể phục.

Khổ tận cam lai, sau 12 giờ trưa ngày 1/9/2020 đến cuối năm Hợi sẽ nằm ngửa mà ăn, đời sang trang mới. Càng về cuối năm càng phú quý, được thần tài rót lộc vào nhà nên trong 3 năm tới Hợi sẽ tự làm đại gia, sung sướng như tiên.

Không chỉ song hỷ lâm môn, Thìn còn có vận tình duyên ấm êm viên mãn, ai cũng phải hờn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thình sinh ra đã may mắn hơn người, dù gặp bao nhiêu tai họa vẫn bình an vô sự, sống sung túc an nhàn, của nả đầy nhà. Sau ngưỡng 30, con giáp tài năng này sẽ tiến xa hơn trên đường sự nghiệp, muốn gì được nấy.

Đặc biệt, từ ngày đầu tiên của tháng 9/2020 đến cuối năm nhờ được bề trên soi chiếu, quý nhân đưa đường chỉ lối nên Thìn sẽ làm một hưởng mười, két lúc nào cũng chật cứng tiền. Song hỷ lâm môn, đổi đời ngoạn mục, Thìn còn có vận tình duyên ấm êm viên mãn, ai cũng phải hờn.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.