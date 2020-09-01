3 con giáp KIẾM TIỀN ĐỈNH NHẤT, GIỎI NHẤT, vượt xa thiên hạ trong 4 tháng cuối năm

Số trời đã định, trong những tháng cuối năm 2020 những con giáp may mắn này sẽ đạp trúng hũ vàng, quơ tay là có tiền, đời sang trang mới rực rỡ chói lòa.

Những tháng đầu năm khá chật vật, thế nhưng từ tháng 9 đến cuối năm Canh Tý 2020 những con giáp may mắn này kiếm tiền cực đỉnh, giàu sang vô đối, nhà xe chờ sẵn khiến ai cũng nể phục. Không chỉ tiền chất chật nhà, vàng rải khắp sân Mão còn có tình duyên ấm êm viên mãn, hạnh phúc ngất ngây - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mão Trời sinh Mão là con giáp hiền lành, can trường và dám dấn thân. Họ không sợ khổ cực, không chùn chân mỏi gối trước thất bại nên càng chí thú làm ăn càng lắm của nhiều tiền, mua nhà sắm xe ngay từ thuở độc thân.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, những tháng đầu năm làm ăn thất bát, xui xẻo rình rập nhưng từ tháng 9 trở đi con giáp giàu sang này sẽ đổi đời ngoạn mục. Không chỉ tiền chất chật nhà, vàng rải khắp sân Mão còn có tình duyên ấm êm viên mãn, hạnh phúc ngất ngây. Càng về cuối năm càng phú quý phát tài, được thần tài rót lộc vào nhà nên trong 3 năm tới Hợi sẽ tự làm đại gia - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Hợi Hợi dù là đàn ông hay phụ nữ đều dĩ hòa vi quý, biết cách đối nhân xử thế và sống chân thành. Không tranh đoạt với đời, hơn thua với người, chỉ tập trung làm tốt việc của mình nên Hợi được cấp trên cất nhắc, sự nghiệp thăng tiến nhanh như diều gặp gió.

Khổ tận cam lai, sau 12 giờ trưa ngày 1/9/2020 đến cuối năm Hợi sẽ nằm ngửa mà ăn, đời sang trang mới. Càng về cuối năm càng phú quý, được thần tài rót lộc vào nhà nên trong 3 năm tới Hợi sẽ tự làm đại gia, sung sướng như tiên. Không chỉ song hỷ lâm môn, Thìn còn có vận tình duyên ấm êm viên mãn, ai cũng phải hờn - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thìn Người tuổi Thình sinh ra đã may mắn hơn người, dù gặp bao nhiêu tai họa vẫn bình an vô sự, sống sung túc an nhàn, của nả đầy nhà. Sau ngưỡng 30, con giáp tài năng này sẽ tiến xa hơn trên đường sự nghiệp, muốn gì được nấy. Đặc biệt, từ ngày đầu tiên của tháng 9/2020 đến cuối năm nhờ được bề trên soi chiếu, quý nhân đưa đường chỉ lối nên Thìn sẽ làm một hưởng mười, két lúc nào cũng chật cứng tiền. Song hỷ lâm môn, đổi đời ngoạn mục, Thìn còn có vận tình duyên ấm êm viên mãn, ai cũng phải hờn. (*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Rằm tháng 7 âm lịch: 4 con giáp chớ dại rời khỏi nhà sau 10 giờ đêm kẻo rước họa vào thân, lành ít dữ nhiều Từ rằm tháng 7 cô hồn: Sau 10 giờ đêm những con giáp xui xẻo này cần hạn chế rời khỏi nhà kẻo âm khí đeo bám, lành ít dữ nhiều, ma quỷ ám vận.

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