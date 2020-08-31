Rằm tháng 7 âm lịch: 4 con giáp chớ dại rời khỏi nhà sau 10 giờ đêm kẻo rước họa vào thân, lành ít dữ nhiều

Quan niệm dân gian cho rằng tháng 7 âm lịch là thời điểm âm khí xung thiên, ma quỷ đầy đường nên tốt nhất Tỵ nên hạn chế rời khỏi nhà khi trời tối muộn. Bởi lẽ đêm xuống là lúc âm khí dễ dàng xâm nhập vào cơ thể, khiến bạn dễ bị ốm đau bệnh tật, làm gì cũng xui xẻo đổ bể.

Những con giáp xui xẻo nhất tháng cô hồn này cần hạn chế rời khỏi nhà khi trời tối muộn, nếu không đừng trách vì sao vận khí đi xuống, đen cả tháng.

Là một trong những con giáp xui rủi nhất tháng 7 âm lịch nên Hợi liên tục bị tiểu nhân quấy phá, làm ăn đổ bể. Bị sao quả tạ chiếu mệnh nên Hợi làm ăn khó khăn, công việc trì trệ, nỗ lực đến mấy cũng vô ích.

Thế nên, từ rằm tháng cô hồn Tỵ cần hạn chế rời khỏi nhà sau 10 giờ đêm để tự bảo vệ chính mình, biến nguy thành an.

Đặc biệt, càng về đêm muộn con giáp này càng dễ bị âm khí vây hãm, khốn khó cùng cực. Hợi cần ở yên trong nhà sau 10 giờ đêm, dành có thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe để tiếp tục “chiến đấu" vào ngày hôm sau.

Để tránh những điều không may, khi rời khỏi nhà Sửu hãy đi cùng người thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Chẳng những phải hạn chế rời khỏi nhà vào ban đêm trong tháng cô hồn, Sửu còn phải cẩn trọng trước những quyết định liên quan đến tiền bạc. Nếu không Sửu đừng trách vì sao tiền của đội nón ra đi, ôm về món nợ khổng lồ từ chính sai lầm của mình.

Để tránh những điều không may, khi rời khỏi nhà Sửu hãy đi cùng người thân để đảm bảo an toàn.

Chỉ cần vượt qua tháng 7 âm lịch này Dần sẽ lại may mắn phát tài, phú quý an nhàn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Vì sức khỏe sa sút, mệt mỏi trong thời điểm này nên Dần rất dễ bị âm khí xâm nhập, gây điều hung hiểm. Thế nên, Dần cần tự nhắc nhở chính mình, đừng vì một phút bốc đồng mà đánh đổi tất cả những gì mình đang có, rước họa vào thân.

Chỉ cần vượt qua tháng 7 âm lịch này Dần sẽ lại may mắn phát tài, phú quý an nhàn trong những tháng cuối năm Canh Tý 2020.

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