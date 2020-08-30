Tử vi 10 ngày cuối tháng 7 âm lịch: Top con giáp quơ tay hốt bạc, gánh tiền về nhà, đổi đời chỉ sau 1 đêm

Tâm linh - Tử vi 30/08/2020 20:02

Số trời đã định, trong 10 ngày cuối tháng 7 âm lịch những con giáp may mắn này sẽ quơ tay là có tiền, giàu sang chạm đỉnh, cứ thế mà phát tài.

Những ngày đầu tháng 7 âm lịch khá chật vật nhưng cuối tháng top con giáp may mắn này sẽ rung đùi hốt bạc, đời sang trang rực rỡ.

con giap may man 1
Nhờ ơn trên soi chiếu, quý nhân tương trợ nên trong 10 ngày tới Thìn sẽ tha hồ đón hỷ sự vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Sinh ra đã may mắn hơn người, được quý nhân thương yêu, bề trên chiếu cố nên đời Thìn chưa bao giờ biết khổ là gì. Càng dám dấn thân, thử sức mình ở lĩnh vực mới con giáp giàu sang này càng đắc tài đắc lộc, sự nghiệp hiển vinh.

Trong tháng cô hồn, ai khổ mặc ai con giáp giàu có này vẫn ngập trong biển tiền, túi lúc nào cũng rủng rỉnh. Đặc biệt, nhờ ơn trên soi chiếu, quý nhân tương trợ nên trong 10 ngày tới Thìn sẽ tha hồ đón hỷ sự vào nhà, thức trắng đêm để đếm tiền cũng không xuể.

con giap may man 2
Từ đây đến cuối năm Canh Tý 2020 con giáp giàu sang này sẽ phơi phới hân hoan, tha hồ hưởng lạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thần tài chấm số đỏ, cát tinh đeo bám không buông nên trong tháng 7 âm lịch con giáp may mắn này ăn nên làm ra, kiếm được rất nhiều tiền. Đặc biệt, ngay sau rằm Mão sẽ đạp trúng hũ vàng, đổi đời ngoạn mục khiến ai cũng trầm trồ.

Thế nên, nếu hiện tại không như ý thì Mão cũng đừng bận lòng bởi qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những chông chênh Mão sẽ được đáp đền xứng đáng với bạc tiền bủa vây, cứ vơi lại đầy. Từ đây đến cuối năm Canh Tý 2020 con giáp giàu sang này sẽ phơi phới hân hoan, tha hồ hưởng lạc.

con giap may man 3
Hãy cứ vững vàng trước sóng gió, tin vào chính mình thì Tý ắt tự làm đại gia, lắm của nhiều tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tý là người thông minh, can trường và có gan làm giàu. Mặc ai an phận thủ thường thì Tý vẫn kiên định với mục tiêu đã đề ra, mua nhà sắm xe ngay từ thuở độc thân khiến thiên hạ nể trọng, khâm phục tài năng và sự khôn ngoan của con giáp này.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, tháng 7 âm lịch chính là thời điểm vận khí xung thiên của người tuổi Mão. Hãy cứ vững vàng trước sóng gió, tin vào chính mình thì Tý ắt tự làm đại gia, lắm của nhiều tiền.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Tử vi tuần mới 12 con giáp từ (31/8 - 6/9): Thìn tiền tìm đến tận cửa, Hợi thành công chói lọi, Mùi mất số tiền khá lớn

Tử vi tuần mới 12 con giáp từ (31/8 - 6/9): Thìn tiền tìm đến tận cửa, Hợi thành công chói lọi, Mùi mất số tiền khá lớn

Đừng phí tiền đi xem bói, chỉ cần xem tử vi tuần mới 12 con giáp từ (31/8 - 6/9) bạn sẽ biết trước vận số của mình trong 7 ngày tới.

Xem thêm
Từ khóa:   Canh Tý 2020 con giáp giàu có tháng 7 âm lịch

TIN MỚI NHẤT

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 28 phút trước
3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Gội đầu, tắm đêm có thực sự gây đột quỵ?

Gội đầu, tắm đêm có thực sự gây đột quỵ?

Tin y tế 42 phút trước
Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Xã hội 1 giờ 0 phút trước
Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Đời sống 1 giờ 25 phút trước
3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng