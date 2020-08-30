Tử vi tuần mới 12 con giáp từ (31/8 - 6/9): Thìn tiền tìm đến tận cửa, Hợi thành công chói lọi, Mùi mất số tiền khá lớn

Tâm linh - Tử vi 30/08/2020 18:59

Đừng phí tiền đi xem bói, chỉ cần xem tử vi tuần mới 12 con giáp từ (31/8 - 6/9) bạn sẽ biết trước vận số của mình trong 7 ngày tới.

Chỉ cần xem tử vi tuần mới 12 con giáp từ (31/8 - 6/9) bạn sẽ đoán biết được vận tài lộc, tình duyên, gia đạo của mình. 

tu vi tuan moi 12 con giap 1
Tý đừng dại đầu tư kinh doanh, cũng đừng quá tin tưởng người ngoài kẻo bị lừa gạt không thương tiếc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Sách tử vi tuần mới có nói vì hung tinh đeo bám, tiểu nhân ngáng đường nên người tuổi Tý phải trải qua 7 ngày tới khá chông gai, thất thoát tiền bạc.

Thế nên, Tý đừng dại đầu tư kinh doanh, cũng đừng quá tin tưởng người ngoài kẻo bị lừa gạt không thương tiếc, tiền của đội nón ra đi.

Tuổi Sửu

Sửu là người hiền lành, thiện lương lại biết cách đối nhân xử thế nên ai cũng quý mến, thương yêu. Càng về cuối tuần con giáp may mắn này càng làm ăn suôn sẻ, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió.

Nhờ cát tinh nhập mệnh nên Sửu sẽ một bước đổi đời, tình tiền viên mãn khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ.

Tuổi Dần

Tử vi tuần mới  từ 31/8 - 6/9/2020 dự báo, đầu tuần là lúc tài khí vượng phát, giữa tuần kiếm tiền dễ dàng, cuối tuần song hỷ lâm môn nên người tuổi Dần sẽ ngập trong nhung lụa, đời sang trang mới.

Dù vận tài lộc đỏ như son nhưng tình duyên của Dần lại không mấy như ý. Họ và một nửa sẽ xảy ra những mâu thuẫn, cự cãi và giận nhau đến mức có thể “tan đàn xẻ nghé”. 

tu vi tuan moi 12 con giap 2
Tình duyên của Mão cũng đỏ chót như son, nếu đang độc thân sẽ có đôi có cặp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi tuần mới từ 31/8 - 6/9/2020 của tuổi Mão dự đoán con giáp này sẽ gặp nhiều khó khăn vào đầu tuần. Thế nhưng, Mão đừng vội nản chí bởi chỉ cần giữ tinh thần lạc quan bạn sẽ chiến thắng nghịch cảnh, bình an vô sự.

Tình duyên của Mão cũng đỏ chót như son, nếu đang độc thân sẽ có đôi có cặp, nếu đã kết hôn sẽ ấm êm viên mãn.

Tuổi Thìn

Cát tinh soi chiếu, thần tài nâng đỡ nên người tuổi Thìn sẽ có tuần mới với vô số cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa.

Chỉ cần chớp lấy vận may, dám nghĩ dám làm Thìn ắt nằm ngửa mà ăn, tha hồ hưởng lộc trời cho.

Tuổi Tỵ

Tài lộc hanh thông, gia đạo ấm êm, đời viên mãn như ý nên càng về cuối tuần con giáp may mắn này càng ăn nên làm ra, rước thần tài vào nhà.

Hãy cứ vững tin vào con đường mình đã chọn, chí thú làm ăn thì Tỵ ắt sung sướng như tiên, muốn khổ cũng không được. 

tu vi tuan moi 12 con giap 3
Ngọ đừng ngần ngại thử sức mình ở lĩnh vực mới bởi đấy chính là cơ hội để bạn ôm tiền về nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ sẽ có tuần mới khá an yên, tự do tự tại. Công việc không có gì bất ổn, vẫn đang trên đà phát triển nên Ngọ có thể hoàn toàn yên tâm.

Ngọ đừng ngần ngại thử sức mình ở lĩnh vực mới bởi đấy chính là cơ hội để bạn khám phá năng lực của bản thân.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi dù là đàn ông hay phụ nữ đều hiền lành, thiện lương và biết nghĩ cho người khác. Thế nên, họ đi đâu cũng được quý mến thương yêu, hỗ trợ hết lòng.

Tuy nhiên, trong 7 ngày tới vì bị hung tinh đeo bám nên Mùi sẽ khá chật vật, nếu không cẩn thận sẽ mất một số tiền khá lớn.

Tuổi Thân

Được sao Thiên Đức tương trợ nên người tuổi Thân sẽ liên tục đón tài lộc ập xuống đời, đời thăng hoa rực rỡ.

Đặc biệt, từ giữa tuần trở đi Thân sẽ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cứ thế mà giàu sụ khiến ai cũng hờn. 

tu vi tuan moi 12 con giap 4
Càng về cuối tuần Dậu càng vượng vận tài lộc, đếm tiền sái tay cũng không xuể  - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong tuần mới này Dậu sẽ có tài lộc khá tốt, kiếm được nhiều tiền, số dư trong tài khoản được cộng thêm liên tục.

Càng về cuối tuần càng vượng vận tài lộc, đếm tiền sái tay cũng không xuể chính là phúc phần trời đã an bài cho Dậu.

Tuổi Tuất

Công việc trục trặc, bị người mình tin tưởng vì ganh ghét đố kỵ mà chơi xấu nên Tuất sẽ trầy trật lắm phen trong 7 ngày tới.

Vậy nên, để giảm thiểu tai ương Tuất đừng quá dễ dàng tin tưởng vào bất cứ ai, càng không nên dính dáng đến chuyện tiền bạc kẻo mất cả chì lẫn chài.

Tuổi Hợi

Thăng trầm bất ổn, liên tục gặp sóng gió những ngày đầu tuần nhưng từ giữa tuần trở đi con giáp may mắn này sẽ nhanh chóng làm chủ thời cuộc.

Không chỉ kiếm tiền dễ như trở bàn tay, muốn gì được nấy Hợi còn có cơ hội thăng chức tăng lương, thành công chói lọi.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Khổ tận cam lai, 3 con giáp may mắn nhất đời, phát tài bất ngờ trong 4 tháng cuối năm 2020

Khổ tận cam lai, 3 con giáp may mắn nhất đời, phát tài bất ngờ trong 4 tháng cuối năm 2020

Từ đây đến cuối năm 2020 người thuộc top con giáp may mắn nhất này sẽ ăn nên làm ra, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, đổi đời chỉ sau một đêm.

Xem thêm
Từ khóa:   Canh Tý 2020 con giáp giàu có con giáp giàu sang

TIN MỚI NHẤT

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 29 phút trước
3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Gội đầu, tắm đêm có thực sự gây đột quỵ?

Gội đầu, tắm đêm có thực sự gây đột quỵ?

Tin y tế 42 phút trước
Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Xã hội 1 giờ 1 phút trước
Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Đời sống 1 giờ 26 phút trước
3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng