Tử vi tuần mới 12 con giáp từ (31/8 - 6/9): Thìn tiền tìm đến tận cửa, Hợi thành công chói lọi, Mùi mất số tiền khá lớn

Sách tử vi tuần mới có nói vì hung tinh đeo bám, tiểu nhân ngáng đường nên người tuổi Tý phải trải qua 7 ngày tới khá chông gai, thất thoát tiền bạc.

Chỉ cần xem tử vi tuần mới 12 con giáp từ (31/8 - 6/9) bạn sẽ đoán biết được vận tài lộc, tình duyên, gia đạo của mình.

Sửu là người hiền lành, thiện lương lại biết cách đối nhân xử thế nên ai cũng quý mến, thương yêu. Càng về cuối tuần con giáp may mắn này càng làm ăn suôn sẻ, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió.

Thế nên, Tý đừng dại đầu tư kinh doanh, cũng đừng quá tin tưởng người ngoài kẻo bị lừa gạt không thương tiếc, tiền của đội nón ra đi.

Nhờ cát tinh nhập mệnh nên Sửu sẽ một bước đổi đời, tình tiền viên mãn khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ.

Tuổi Dần

Tử vi tuần mới từ 31/8 - 6/9/2020 dự báo, đầu tuần là lúc tài khí vượng phát, giữa tuần kiếm tiền dễ dàng, cuối tuần song hỷ lâm môn nên người tuổi Dần sẽ ngập trong nhung lụa, đời sang trang mới.

Dù vận tài lộc đỏ như son nhưng tình duyên của Dần lại không mấy như ý. Họ và một nửa sẽ xảy ra những mâu thuẫn, cự cãi và giận nhau đến mức có thể “tan đàn xẻ nghé”.

Tình duyên của Mão cũng đỏ chót như son, nếu đang độc thân sẽ có đôi có cặp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi tuần mới từ 31/8 - 6/9/2020 của tuổi Mão dự đoán con giáp này sẽ gặp nhiều khó khăn vào đầu tuần. Thế nhưng, Mão đừng vội nản chí bởi chỉ cần giữ tinh thần lạc quan bạn sẽ chiến thắng nghịch cảnh, bình an vô sự.

Tình duyên của Mão cũng đỏ chót như son, nếu đang độc thân sẽ có đôi có cặp, nếu đã kết hôn sẽ ấm êm viên mãn.

Tuổi Thìn

Cát tinh soi chiếu, thần tài nâng đỡ nên người tuổi Thìn sẽ có tuần mới với vô số cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa.

Chỉ cần chớp lấy vận may, dám nghĩ dám làm Thìn ắt nằm ngửa mà ăn, tha hồ hưởng lộc trời cho.

Tuổi Tỵ

Tài lộc hanh thông, gia đạo ấm êm, đời viên mãn như ý nên càng về cuối tuần con giáp may mắn này càng ăn nên làm ra, rước thần tài vào nhà.

Hãy cứ vững tin vào con đường mình đã chọn, chí thú làm ăn thì Tỵ ắt sung sướng như tiên, muốn khổ cũng không được.

Ngọ đừng ngần ngại thử sức mình ở lĩnh vực mới bởi đấy chính là cơ hội để bạn ôm tiền về nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ sẽ có tuần mới khá an yên, tự do tự tại. Công việc không có gì bất ổn, vẫn đang trên đà phát triển nên Ngọ có thể hoàn toàn yên tâm.

Ngọ đừng ngần ngại thử sức mình ở lĩnh vực mới bởi đấy chính là cơ hội để bạn khám phá năng lực của bản thân.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi dù là đàn ông hay phụ nữ đều hiền lành, thiện lương và biết nghĩ cho người khác. Thế nên, họ đi đâu cũng được quý mến thương yêu, hỗ trợ hết lòng.

Tuy nhiên, trong 7 ngày tới vì bị hung tinh đeo bám nên Mùi sẽ khá chật vật, nếu không cẩn thận sẽ mất một số tiền khá lớn.

Tuổi Thân

Được sao Thiên Đức tương trợ nên người tuổi Thân sẽ liên tục đón tài lộc ập xuống đời, đời thăng hoa rực rỡ.

Đặc biệt, từ giữa tuần trở đi Thân sẽ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cứ thế mà giàu sụ khiến ai cũng hờn.

Càng về cuối tuần Dậu càng vượng vận tài lộc, đếm tiền sái tay cũng không xuể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong tuần mới này Dậu sẽ có tài lộc khá tốt, kiếm được nhiều tiền, số dư trong tài khoản được cộng thêm liên tục.

Càng về cuối tuần càng vượng vận tài lộc, đếm tiền sái tay cũng không xuể chính là phúc phần trời đã an bài cho Dậu.

Tuổi Tuất

Công việc trục trặc, bị người mình tin tưởng vì ganh ghét đố kỵ mà chơi xấu nên Tuất sẽ trầy trật lắm phen trong 7 ngày tới.

Vậy nên, để giảm thiểu tai ương Tuất đừng quá dễ dàng tin tưởng vào bất cứ ai, càng không nên dính dáng đến chuyện tiền bạc kẻo mất cả chì lẫn chài.

Tuổi Hợi

Thăng trầm bất ổn, liên tục gặp sóng gió những ngày đầu tuần nhưng từ giữa tuần trở đi con giáp may mắn này sẽ nhanh chóng làm chủ thời cuộc.

Không chỉ kiếm tiền dễ như trở bàn tay, muốn gì được nấy Hợi còn có cơ hội thăng chức tăng lương, thành công chói lọi.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.