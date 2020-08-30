Khổ tận cam lai, 3 con giáp may mắn nhất đời, phát tài bất ngờ trong 4 tháng cuối năm 2020

Tâm linh - Tử vi 30/08/2020 11:59

Từ đây đến cuối năm 2020 người thuộc top con giáp may mắn nhất này sẽ ăn nên làm ra, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, đổi đời chỉ sau một đêm.

Không chỉ làm ăn thuận lợi, phú quý tìm đến tận cửa, những con giáp may mắn này còn được trời ban lộc, giàu nhanh hơn cả trúng số độc đắc. 

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Ăn nên làm ra, đại cát đại lợi, đời sang trang rực rỡ chính là những gì đang chờ Thân phía trước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Người tuổi Thân có năng lực, ý chí phấn đấu và có gan làm giàu nên dù sinh ra trong nghèo khó họ cũng không dễ dàng đầu hàng số phận. Càng khổ cực gian truân con giáp bản lĩnh này càng khẳng định được tài năng, sự khôn ngoan của mình.

Sách tử vi con giáp có nói, trong những tháng cuối năm Canh Tý 2020 nhờ có thần tài và quý nhân chiếu cố nên Thân sẽ đạp trúng hũ vàng, liên tục nhận lộc trời cho. Ăn nên làm ra, đại cát đại lợi, đời sang trang rực rỡ chính là những gì đang chờ Thân phía trước.

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Chẳng những tài lộc thăng hoa, vận tình duyên của Mão cũng đỏ chót như son, ấm êm viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Là con giáp thiện lương, sống tử tế lại không ngừng cố gắng hết mình trong công việc nên Mão được cấp trên chiếu cố, sự nghiệp thăng tiến nhanh như diều gặp gió. Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, những tháng đầu năm liên tục gặp tai bay vạ gió, xui xẻo đủ đường thì từ tháng 9/2020 con giáp giàu sang này sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình.

Làm một hưởng mười, tiền ùa vào két, cứ vơi lại đầy là những gì Mão nắm chắc trong tay. Chẳng những tài lộc thăng hoa, vận tình duyên của Mão cũng đỏ chót như son, ấm êm viên mãn khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ. 

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Chỉ cần vững vàng trước sóng gió, chiến thắng chính mình thì Sửu ắt thêm phúc thêm phần, đếm tiền sái tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu dù là đàn ông hay phụ nữ đều chăm chỉ, hiền lành và có trách nhiệm. Họ chưa bao giờ đặt người khác vào tình thế “mang con bỏ chợ”, càng không đùn đẩy trách nhiệm trước những thất bại, sai lầm mà luôn dũng cảm đối mặt với tất cả để có thể tự hoàn thiện chính mình.

Nhờ tinh thần cầu thị, ham học hỏi và dám dấn thân nên con giáp bản lĩnh này sẽ có những bước chuyển mình bất ngờ trong 4 tháng tới. Chỉ cần vững vàng trước sóng gió, chiến thắng chính mình thì Sửu ắt thêm phúc thêm phần, đếm tiền sái tay.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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