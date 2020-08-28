Song hỷ lâm môn: 3 con giáp nằm trên đống vàng, kiếm tiền dễ như trở bàn tay trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 28/08/2020 10:33

Trong 21 ngày tới, nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh nên những con giáp may mắn này làm gì cũng hanh thông thuận lợi, quơ tay là có tiền.

Tiền chất chật nhà, đời sang trang mới, song hỷ lâm môn chính là vận may trời cho 3 con giáp may mắn ngút trời này trong 21 ngày tới. 

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Càng về cuối năm Sửu càng đắc tài đắc lộc, túi lúc nào cũng rủng rỉnh khiến ai cũng thầm hờn ghen - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Hiền lành, điềm đạm và sống tử tế nên Sửu được cát tinh che chở, vận thế phất lên nhanh như diều gặp gió. Những tháng đầu năm do bị sao xấu chiếu mệnh nên Sửu khá chật vật, thế nhưng, trong 21 ngày tới Sửu sẽ kiếm tiền dễ như trở bàn tay, đời sang trang rực rỡ.

Chỉ cần giữ vững lập trường, tin vào chính mình thì con giáp giàu có này ắt có tiền chất chật két. Càng về cuối năm Sửu càng đắc tài đắc lộc, túi lúc nào cũng rủng rỉnh khiến ai cũng thầm hờn ghen.

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Công thành danh toại, thăng chức tăng lương chính là phúc phần trời đã an bài cho con giáp may mắn này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trời sinh người tuổi Tý dù là đàn ông hay phụ nữ đều khôn khéo, chăm chỉ và có gan làm giàu. Dù nằm gai nếm mật, khổ cực tận cùng nhưng Tý vẫn kiên trì tiến về phía trước, chớp lấy thời cơ để thay đổi vận mệnh của mình.

Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những khốn khó chông chênh Tý sẽ được hái trái ngọt đời mình với mưa tài lộc ập xuống đầu. Công thành danh toại, thăng chức tăng lương chính là phúc phần trời đã an bài cho con giáp may mắn này.

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Hãy chớp lấy thời cơ, vươn lên đổi đời thì Dậu sẽ ăn nên làm ra, muốn nghèo cũng không được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu nổi tiếng hiền lành, chăm chỉ và có chí tiến thủ. Họ nỗ lực không ngừng, không quản cực nhọc nên ngay từ những ngày đầu lập nghiệp đã gặt hái được những thành quả đáng ngưỡng mộ. Không chỉ tài vận, tình duyên của Dậu cũng thuận lợi ấm êm, hạnh phúc viên mãn.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, trong 21 ngày tới Dậu sẽ bước vào thời vàng son của đời mình. Hãy chớp lấy thời cơ, vươn lên đổi đời thì Dậu sẽ ăn nên làm ra, muốn nghèo cũng không được.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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