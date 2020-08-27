Nửa cuối tháng 7 âm lịch: Ai khổ mặc kệ, 3 con giáp may mắn này chỉ cần quơ tay là có tiền, phúc lộc tề tựu

Tâm linh - Tử vi 27/08/2020 17:07

Nhờ hưởng lộc trời cho nên những con giáp may mắn này sẽ phú quý sang giàu, tiền tìm đến tận cửa trong nửa cuối tháng 7 âm lịch.

Từ rằm tháng 7 âm lịch trở đi top con giáp may mắn này sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình, muốn nghèo cũng không được. 

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Thần tài dúi tiền vào tay, quý nhân đưa đường chỉ lối nên Sửu sẽ giàu ú ụ, phát tài thật to trong nửa cuối tháng cô hồn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu dù là đàn ông hay phụ nữ đều chân thành, hiền lành và dĩ hòa vi quý. Họ biết cách đối nhân xử thế, sống đàng hoàng ngay thẳng nên ai cũng thương yêu, nâng đỡ. Nhờ thế, Sửu gặp được rất nhiều may mắn trong cuộc sống, sự nghiệp thăng tiến ầm ầm.

Tháng 7 âm lịch vẫn được xem là thời điểm xui xẻo nhất năm, thế nhưng với con giáp giàu sang này thì đây lại là lúc họ uống no lộc trời. Thần tài dúi tiền vào tay, quý nhân đưa đường chỉ lối nên Sửu sẽ giàu ú ụ, phát tài thật to trong nửa cuối tháng cô hồn. 

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Cứ bước chân trái là tiền chui vào túi, bước chân phải là vàng ập vào nhà nên Dần chẳng cần nhọc công vẫn sung sướng như tiên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tài năng, bản lĩnh và cực khôn ngoan nên người tuổi Dần chưa bao giờ chùn chân mỏi gối trước khốn khó. Càng bị đời vùi dập, càng nếm trải thất bại con giáp này càng ngoan cường, lao động miệt mài khiến ai cũng phải kiêng nể.

Sau những ngày đầu tháng 7 không mấy như ý thì từ rằm đến cuối tháng Dần sẽ đạp trúng hũ vàng, quơ tay là có tiền. Cứ bước chân trái là tiền chui vào túi, bước chân phải là vàng ập vào nhà nên Dần chẳng cần nhọc công vẫn sung sướng như tiên, một bước đổi đời. 

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Nếu đang muốn thử sức ở lĩnh vực mới thì đây chính là thời cơ nghìn năm có một để Ngọ hiện thực hóa ước mơ của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ai khổ mặc ai, bước vào nửa cuối tháng 7 âm lịch con giáp may mắn này sẽ có vận đỏ như son, ăn nên làm ra. Nhờ được cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp hỗ trợ hết mình nên Ngọ sẽ có thu nhập tăng đột biến, số dư trong tài khoản ngân hàng nhảy số liên tục.

Song hỷ lâm môn, đời thăng hoa rực rỡ chính là vận may mà Ngọ nhận được. Đặc biệt, nếu đang muốn thử sức ở lĩnh vực mới thì đây chính là thời cơ nghìn năm có một để Ngọ hiện thực hóa ước mơ của mình.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Số trời đã định, ngay từ ngày đầu tiên của tháng 9/2020 nhờ được thần tài chỉ mặt đặt tên nên 3 con giáp may mắn này sẽ ngập trong nhung lụa, quơ tay là có tiền.

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