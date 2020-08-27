Đúng 0 giờ ngày 1/9/2020: Top con giáp hút cạn lộc trời, tiền ập xuống đầu, giàu sang chạm đỉnh

Số trời đã định, ngay từ ngày đầu tiên của tháng 9/2020 nhờ được thần tài chỉ mặt đặt tên nên 3 con giáp may mắn này sẽ ngập trong nhung lụa, quơ tay là có tiền.
- Gợi ý mâm cúng rằm tháng 7 đủ đầy, chuẩn phong tục nhất
- Người sinh vào những tháng âm lịch này sẽ hoan hỷ phát tài, gặp nhiều may mắn, càng về cuối năm càng thịnh vượng
Chỉ đích danh 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, từ 0 giờ ngày đầu tiên của tháng 9 năm Canh Tý 2020 sẽ làm một hưởng mười, đời sang trang rực rỡ.
Tuổi Thìn
Thìn là con giáp sinh ra đã có số phú quý phát tài, cuộc sống thuận lợi hanh thông, may mắn hơn người. Thế nên, họ sớm gặt hái được những thành công đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp, sung túc an nhàn. Càng về hậu vận con giáp giàu sang này càng đếm tiền sái tay, cứ thế mà giàu sụ.
Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, chỉ cần bước chân vào tháng 9, con giáp may mắn này sẽ hái lộc tới tấp. Công thành danh toại, làm chơi hưởng thật, đời thăng hoa rực rỡ chính là phúc phần mà Thìn xứng đáng nhận được.
Tuổi Ngọ
Nhanh nhẹn, khôn ngoan và cực thông minh nên Ngọ được cấp trên hết lòng cất nhắc, thăng tiến nhanh như diều gặp gió. Càng dám nghĩ dám làm, tin vào chính mình Ngọ càng uống no lộc trời, cứ thế mà giàu ú ụ.
Từ ngày đầu tiên của tháng 9 Ngọ sẽ đắc tài đắc lộc, đời sang trang rực rỡ. Thế nên, dẫu hiện tại có không như ý thì Ngọ cũng đừng lo lắng bởi sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, phú quý sẽ ập vào nhà bạn ào ào trong những tháng cuối năm.
Tuổi Tuất
Tuất là người trung thực, thẳng thắn và biết đối nhân xử thế. Họ biết cách tận dụng thời cơ để tiến thân, không sợ gian khổ nên chẳng cần cậy nhờ ai vẫn lắm của nhiều tiền, an nhàn hưởng lộc. Sách tử vi năm Canh Tý 2020 chỉ rõ, 8 tháng đầu năm khá chật vật nhưng từ tháng 9 đời Tuất sẽ phất lên ngoạn mục.
Không chỉ quơ tay là có tiền, phúc lộc tề tựu, con giáp giàu có này còn hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà, tiêu pha xả láng cũng không cạn ví. Tình duyên của Tuất cũng ấm êm viên mãn, hạnh phúc ngất ngây khiến ai nấy đều trầm trồ thán phục.
(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.