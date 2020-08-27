Chỉ đích danh 3 con giáp trở mình đón phúc khí, sự nghiệp bứt phá, tài vận bùng nổ trong 3 tháng cuối năm 2020

Tâm linh - Tử vi 27/08/2020 17:43

Trong 3 tháng cuối năm 2020 những con giáp may mắn này sẽ có tiền tài dư dả, phát tài cực to, càng về cuối năm càng phất lên như diều gặp gió.

Hỷ sự ập vào nhà, phú quý theo chân, quý nhân đưa đường chỉ lối nên những con giáp may mắn này sẽ có sự nghiệp bứt phá, tài vận bùng nổ trong 3 tháng cuối năm Canh Tý 2020

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Làm một hưởng mười, phú quý ùa về tận cửa nên càng chí thú làm ăn Tý càng tha hồ nằm trên đống vàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Đứng đầu danh sách 12 con giáp nên ai cũng phải công nhận sự thông minh, nhạy bén và khôn ngoan của người tuổi Tý. Dù sinh ra trong gia đình nghèo khó, khá bướng bỉnh nhưng một khi đã chú tâm vào công việc thì Tý sẽ khiến cấp trên kiêng nể, đồng nghiệp phục sát đất.

Nhờ thế, dù là năm tuổi nhưng Canh Tý 2020 con giáp giàu có này vẫn may mắn ngút trời, kiếm được bộn tiền. Những tháng đầu năm đã sung túc an nhàn, nhưng từ tháng 9 trở đi Tý mới bước vào thời hoàng kim của đời mình.

Làm một hưởng mười, phú quý ùa về tận cửa, càng chí thú làm ăn càng tha hồ nằm trên đống vàng, mặc sức mà ăn chính là lá số tử vi của Tý. 

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Mão còn may mắn đến mức có cơ hội trúng số phát tài, chẳng cần nhọc công lao động cũng gánh tiền mỏi lưng, cứ vơi lại đầy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Nổi tiếng thiện lương, hòa nhã và sống lạc quan nên dù bị tiểu nhân quấy phá, hãm hại hết lần này đến lần khác nhưng Mão vẫn không nao núng, càng không sợ hãi. Dám dấn thân, dám đối mặt với khốn khó nên sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những kiếp nạn Mão sẽ lại thêm phúc thêm phần, cuộc sống thuận lợi, viên mãn.

Đặc biệt, từ ngày đầu tiên của tháng 9 đến cuối năm Canh Tý 2020 nhờ được hưởng lộc trời cho, thần Phật phù trợ nên Mão sẽ song hỷ lâm môn, trở thành đại gia bạc tỷ chỉ trong chớp mắt.

Thậm chí, Mão còn may mắn đến mức có cơ hội trúng số phát tài, chẳng cần nhọc công lao động cũng gánh tiền mỏi lưng, cứ vơi lại đầy. 

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Trong 3 năm tới, con giáp giàu sang này chẳng lo thiếu tiền, chỉ việc ngồi chơi hưởng lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân                  

Nhanh nhẹn, cá tính và rất mạnh mẽ nên chẳng khốn khó nào có thể vùi dập đời Thân. Ngược lại, càng cơ cực con giáp này càng thêm bản lĩnh, học hỏi được những điều bổ ích, góp phần làm nên thành công của bản thân trong sự nghiệp.

Nhờ quyết định táo bạo của mình nên công việc kinh doanh của Thân sẽ khởi sắc ngoạn mục trong ba tháng cuối năm. Ngay từ 0 giờ ngày 1/9/2020 con giáp may mắn hết phần thiên hạ này sẽ có khoản tiền cực lớn ập vào nhà.

Làm ăn “trúng mánh”, một vốn bốn lời nên càng bản lĩnh Thân càng có bạc tiền dư dả, tài chính vững vàng. Trong 3 năm tới, con giáp giàu sang này chẳng lo thiếu tiền, chỉ việc ngồi chơi hưởng lộc.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Nửa cuối tháng 7 âm lịch: Ai khổ mặc kệ, 3 con giáp may mắn này chỉ cần quơ tay là có tiền, phúc lộc tề tựu

Nửa cuối tháng 7 âm lịch: Ai khổ mặc kệ, 3 con giáp may mắn này chỉ cần quơ tay là có tiền, phúc lộc tề tựu

Nhờ hưởng lộc trời cho nên những con giáp may mắn này sẽ phú quý sang giàu, tiền tìm đến tận cửa trong nửa cuối tháng 7 âm lịch.

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