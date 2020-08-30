Hờn đỏ mặt với 3 con giáp vận may bùng nổ, tài lộc leo thang, chỉ việc rung đùi hốt bạc

Tâm linh - Tử vi 30/08/2020 02:04

Số trời đã định, từ đây đến cuối năm những con giáp may mắn này sẽ làm một hưởng mười, phú quý sang giàu tìm đến tận cửa.

Làm chơi hưởng thật, đời sang trang mới nên càng về cuối năm Canh Tý 2020 top con giáp may mắn này càng đắc tài đắc lộc, giàu sang hơn người. 

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Công thành danh toại, sự nghiệp hiển vinh, đời sang trang mới nên Mùi chỉ việc rung đùi hốt bạc, muốn khổ cũng không được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trời sinh Mùi là con giáp hiền lành, chăm chỉ và không sợ khốn khó. Dù bị đời vùi dập, tiểu nhân ngáng đường nhưng con giáp bản lĩnh này vẫn nỗ lực vươn lên, chiến thắng nghịch cảnh. Càng về hậu vận con giáp giàu sang này càng lắm của nhiều tiền, đời thăng hoa rực rỡ.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, từ tháng 9 đến cuối năm Canh Tý 2020 Mùi sẽ liên tục đón hỷ sự vào nhà. Công thành danh toại, sự nghiệp hiển vinh, đời sang trang mới nên Mùi chỉ việc rung đùi hốt bạc, muốn khổ cũng không được.

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Chẳng những có tiền tiêu rủng rỉnh, cứ vơi lại đầy Thân còn làm ăn vượng phát, quơ tay là có tiền khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân là người thông minh, nhanh nhẹn và rất nhạy bén với thời cuộc. Nhờ sống chan hòa, vui vẻ nên con giáp may mắn này đi đâu cũng được quý mến, hỗ trợ hết lòng. Được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp thương yêu nên Thân có cơ hội thăng tiến cực nhanh trong sự nghiệp.

Bước sang tháng 9/2020 con giáp may mắn này sẽ được quý nhân chấm số đỏ, lội ngược dòng ngoạn mục. Chẳng những có tiền tiêu rủng rỉnh, cứ vơi lại đầy Thân còn làm ăn vượng phát, quơ tay là có tiền khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ. 

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Chẳng những sự nghiệp thăng hoa, tiền ùa vào nhà Hợi còn có cơ may uống no lộc trời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Dĩ hòa vi quý, chân thành và biết cách đối nhân xử thế nên Hợi được trời Phật chiếu cố nồng hậu, chẳng cần nhọc công vẫn kiếm được bộn tiền. Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói,  nhờ cát tinh soi chiếu nên từ tháng 9 đến cuối năm Hợi sẽ đạp trúng hũ vàng, đổi đời chỉ sau một đêm.

Chẳng những sự nghiệp thăng hoa, tiền ùa vào nhà Hợi còn có cơ may uống no lộc trời, giàu sang vô đối.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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