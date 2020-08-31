Song hỷ lâm môn, 3 con giáp gánh bạc tỷ vào nhà, giàu nhanh đến chóng mặt trong 49 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 31/08/2020 13:04

Nhờ phúc phần trời cho, thần tài báo mộng nên 3 con giáp may mắn này sẽ ngập trong nhung lụa, cứ thế mà giàu ú ụ trong 49 ngày tới.

Song hỷ lâm môn, tiền ùa vào nhà, cứ thế làm đại gia chính là lá số tử vi trời đã an bài cho 3 con giáp may mắn ngút trời này. 

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Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, đời thăng hoa rực rỡ chính là lá số tử vi của Sửu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sửu là người chăm chỉ, hiền lành và có gan làm giàu. Thế nên, dù nằm gai nếm mật, khốn khó đủ đường con giáp bản lĩnh này cũng không cúi đầu trước thất bại. Sau mỗi lần vấp ngã Sửu sẽ càng mạnh mẽ, quyết đoán và khôn ngoan hơn.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, trong 49 ngày tới nhờ có cát tinh soi chiếu, bề trên nâng đỡ nên con giáp giàu có này sẽ quơ tay là có tiền. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, đời thăng hoa rực rỡ chính là lá số tử vi của Sửu. 

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Hãy cứ tin vào chính mình, nỗ lực miệt mài Thân ắt ngập trong nhung lụa, muốn khổ cũng chẳng được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Nửa đầu năm Canh Tý 2020 khá chật vật, liên tục bị người mình tin tưởng hãm hại nên Thân thất thoát tài chính, lâm vào cảnh trắng tay. Thế nhưng, nửa cuối năm Thân sẽ nhanh chóng lấy lại những gì đã mất, chiến thắng nghịch cảnh để vươn lên đổi đời.

Cơ hội làm giàu tìm đến tận cửa, phú quý theo chân, may mắn lại gần nên Thân sẽ thành công chói lọi, kiếm tiền cực đỉnh. Hãy cứ tin vào chính mình, nỗ lực miệt mài Thân ắt ngập trong nhung lụa, muốn khổ cũng chẳng được.

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Cuối năm nay, tuổi Mùi có khả năng đổi đời bằng một cơ hội có một không hai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi nổi tiếng là con giáp thông minh, nhanh nhẹn và nhạy bén với thời cuộc. Đây là lý do vì sao dù khởi nghiệp cơ cực nhưng Mùi lại nhanh chóng thành công, sở hữu cơ ngơi đồ sộ ngay từ thuở độc thân. Càng về hậu vận con giáp may mắn này càng sung túc an nhàn, bạc tiền dư dả.

Sách tử vi năm 2020 có nói, trong 49 ngày tới tuổi Mùi sẽ có vận may lội ngược dòng, mọi khó khăn đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho phú quý ùa vào nhà. Cuối năm nay, tuổi Mùi có khả năng đổi đời bằng một cơ hội có một không hai.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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