3 con giáp gánh lộc về nhà, cuộc sống lên hương, phát tài cực to trong nửa cuối tháng 9/2019

Nhờ trời rót lộc vào nhà, 3 con giáp may mắn này sẽ đổi vận bất ngờ, tiền ùn ùn chui vào túi, muốn nghèo cũng không được trong nửa cuối tháng 9/2019.

Sách tử vi con giáp có nói, trong nửa cuối tháng 9/2019 Dậu sẽ có tài vận vượng phát, thu nhập tăng theo cấp số nhân. Càng về cuối năm Dậu càng có cơ may trở thành con giáp giàu có bậc nhất, lắm của nhiều tiền.

Tý ắt vươn lên làm con giáp giàu sang hơn người, của nả chất đống, đếm mãi cũng không hết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Đứng đầu top con giáp may mắn nên Tý sẽ nhận được rất nhiều phúc phần, tài lộc dồi dào trong nửa cuối tháng 9. Vận số của con giáp này đỏ đến mức họ có cơ may trúng số độc đắc, chiến thắng trong những trò chơi may rủi. Thăng chức tăng lương, được đề bạt lên vị trí cao hơn là điều hoàn toàn có thể xảy đến.