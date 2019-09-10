3 con giáp hưởng trọn bộ tam hỷ: quý nhân theo chân, thần tài tới nhà, tình tiền viên mãn

Tâm linh - Tử vi 10/09/2019 15:09

Nhờ sống thiện lương, chân thành lại biết cách đối nhân xử thế nên 3 con giáp may mắn được trời ban phước lành, không làm đại gia cũng hạnh phúc ấm êm.

Sách tử vi 12 con giáp có nói, người sinh vào những năm này có tâm địa thiện lương, giúp đỡ người khác mà chẳng hề suy tính thiệt hơn. Nhờ thế, họ được trời Phật thương yêu, trở thành con giáp may mắn hơn người, giàu có ngút trời.

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Nhờ sống không sân si, tranh giành với ai nên càng về hậu vận con giáp may mắn này càng phúc phần đầy người, phú quý theo chân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu dù là đàn ông hay phụ nữ đều là người sống tình cảm, chân thành và không ngừng cố gắng mỗi ngày. Trong công việc, họ dám nghĩ dám làm, nỗ lực miệt mài để gặt hái những thành tựu đáng kể, khiến cả cấp trên lẫn đồng nghiệp đều kiêng nể bội phần.

Hơn cả, nhờ sống không sân si, tranh giành với ai nên càng về hậu vận Dậu càng phúc phần đầy người, phú quý theo chân. Tử vi học có nói, những tháng cuối năm 2019, Dậu sẽ hưởng trọn bộ tam hỷ, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, tiền tình viên mãn, trở thành con giáp giàu có hơn người.

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Sau ngưỡng 35, Thân sẽ ăn nên làm ra, hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Nhanh nhẹn, thông minh và làm việc dứt khoát nên Thân dễ dàng vượt qua mọi nghịch cảnh. Thậm chí, có những lúc tưởng chừng như lâm vào đường cùng thì con giáp bản lĩnh này vẫn có thể xoay chuyển tình thế, nhanh chóng lấy lại những gì đã mất.

Tử vi học có nói, nhờ biết người biết ta, tinh tế trong ứng xử, khôn ngoan trong giao tiếp nên con giáp may mắn này được rất nhiều người quý mến, nâng đỡ. Sau ngưỡng 35, Thân sẽ ăn nên làm ra, hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà.

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Càng về cuối năm con giáp giàu sang này càng phát tài cực to, của nả đầy nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ham khám phá, thích phiêu lưu và mưu cầu sự hoàn hảo nên Ngọ thường tự ép bản thân phải thật trách nhiệm, hết lòng trong mọi việc. Nhờ thế, chẳng cần ai đốc thúc, tạo sức ép thì chính họ cũng không ngừng cống hiến hết mình cho công việc, thăng chức tăng lương nhanh chóng.

Kỷ Hợi 2019 là năm mang lại phúc lộc song toàn cho Ngọ. Thế nên, càng về cuối năm con giáp giàu sang này càng phát tài cực to, của nả đầy nhà. Nằm trên đống vàng, sung sướng như tiên là phúc phần mà Ngọ xứng đáng nhận được.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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