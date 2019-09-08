3 con giáp đại cát đại lợi, làm 1 hưởng 10, tình tiền viên mãn trong 49 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 08/09/2019 04:00

Trong 49 ngày tới, những con giáp giàu có này sẽ có cơ hội đổi đời trong chốc lát, cứ bước chân ra ngõ là tiền ập vào nhà, thức trắng đêm đếm cũng không hết.

Nhờ phúc phần trời cho, thần tài đưa đường chỉ lối, 3 con giáp giàu có này sẽ phát tài phát lộc, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió khiến ai cũng hờn.

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Nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh, trong 49 ngày tới con giáp giàu có này sẽ đại cát đại lợi, có cơ may lội ngược dòng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Sách tử vi 12 con giáp chỉ rõ, Tỵ là con giáp thông minh, có ý chí và không ngừng phấn đấu cho tương lai, sự nghiệp của mình. Nhờ thế, dù sinh ra trong nghèo khó, không có ai để dựa dẫm nhưng người tuổi Tỵ vẫn trở thành con giáp giàu có hơn người ngay từ thuở độc thân.

Nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh, trong 49 ngày tới Tỵ sẽ đại cát đại lợi, có cơ may lội ngược dòng. Chẳng những vận tài lộc đỏ như son, vận tình duyên của Tỵ cũng ấm êm viên mãn, hạnh phúc ngất ngây. Càng về cuối năm con giáp may mắn này càng thăng hoa rực rỡ, thịnh vượng hơn người.

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Ăn Tết Trung Thu thật to, nằm trên đống vàng là phúc phần trời ưu ái ban cho Mão - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Sống tình cảm, chân thành lại biết đối nhân xử thế nên Mão được nhiều người quý mến, thương yêu, bề trên nâng đỡ. Vậy nên, dù không cầu giàu sang phú quý nhưng Mão vẫn tha hồ chiêu tài đón lộc, thành công rực rỡ.

Tử vi học có nói, những tháng cuối năm 2019 đời Mãi sẽ bước sang trang mới. Thăng chức tăng lương, số dư trong tài khoản tăng theo cấp số nhân, tài chính ổn định, lộc lá dồi dào. Ăn Tết Trung Thu thật to, nằm trên đống vàng là phúc phần trời ưu ái ban cho con giáp may mắn này.  

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Đặc biệt, sau Rằm tháng 8 hỷ sự sẽ gõ cửa nhà Dần liên tục, khiến họ nhất định phải sang giàu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Mạnh mẽ, bản lĩnh lại kiên định nên dù được sinh ra trong gia đình nghèo khó hay giàu có thì Dần vẫn dư năng lực để tự làm đại gia của chính mình. Có gan làm giàu, có tham vọng đổi đời nên con giáp này nỗ lực không ngừng, kiếm tiền cực đỉnh.

Trong năm Kỷ Hợi 2019 này, Dần được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Càng về cuối năm càng thêm phúc thêm phần, công thành danh toại. Đặc biệt, sau Rằm tháng 8 hỷ sự sẽ gõ cửa nhà Dần liên tục, khiến họ nhất định phải sang giàu, của ăn của để con cháu ba đời tiêu không hết.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp có tài vận rực rỡ, càng về cuối năm càng có cơ hội kiếm tiền đến dồn dập

3 con giáp có tài vận rực rỡ, càng về cuối năm càng có cơ hội kiếm tiền đến dồn dập

Từ đây đến cuối năm 2019, những con giáp may mắn này sẽ tha hồ rước lộc vào nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, phú quý an nhàn.

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