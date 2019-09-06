3 con giáp càng nghèo khó càng có cơ may đổi vận, phát tài phát lộc trong 100 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 06/09/2019 05:00

Trong 100 ngày tới, những con giáp may mắn này sẽ có cơ hội xoay chuyển tình thế, không cầu tài cũng trờ thành đại gia, của nả đầy nhà.

Nhờ ý chí kiên định, sự thông minh và ham học hỏi của mình nên 3 con giáp may mắn này sẽ được trời cho cơ may đổi đời, lộc lá dồn dập, cứ ra cửa là có tiền trong 100 ngày tới.

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Trong 100 ngày tới, thần tài rót tiền vào ví nên Dần sẽ trở thành con giáp may mắn nhất đời, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phú quý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trời sinh người tuổi Dần mạnh mẽ, cá tính và dám nghĩ dám làm. Chỉ cần là việc có thể làm ra tiền mà không trái với lương tâm, không đi ngược các quy chuẩn đạo đức, không vi phạm pháp luật thì con giáp này sẽ chẳng nề hà.

Lớn lên trong nghèo khó nhưng nhân cách của Dần lại thanh cao hơn người. Nhờ thế, con giáp may mắn này được bề trên ưu ái, ban cho vô số phúc lộc. Trong 100 ngày tới, thần tài rót tiền vào ví nên Dần sẽ trở thành con giáp giàu có nhất đời, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phú quý.

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Hãy cứ tin vào năng lực của bản thân, 100 ngày tới túi Mão sẽ rủng rỉnh bạc tiền, cứ vơi lại đầy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Sách tử vi con giáp có nói, Mão là người hiền lành, không tranh quyền đoạt lợi, không hơn thua với ai. Biết đứng ngoài thị phi, chuyên cần làm việc, cống hiến hết mình nên sự nghiệp của Mão có những bước tiến ngoạn mục trong thời điểm này.

Hơn cả, ở con giáp này còn có sự khéo léo trong cư xử nên việc khó xử đến mấy cũng được Mão giải quyết đâu ra đấy. Thế nên, con giáp này ắt được cấp trên trọng dụng, tự gầy dựng sự nghiệp chỉ trong thời gian ngắn. Hãy cứ tin vào năng lực của bản thân, 100 ngày tới túi Mão sẽ rủng rỉnh bạc tiền, cứ vơi lại đầy.

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Sửu ắt phát tài, số dư trong tài khoản ngân hàng tăng đến chóng mặt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Vốn điềm đạm, chân thành và sống dĩ hòa vi quý nên giữa đám đông Sửu chẳng hề nổi bật. Những tưởng đời họ cứ bình lặng trôi qua nhưng chính Sửu lại là người giúp đời mình bước sang trang mới nhờ biết nhạy bén nắm bắt cơ hội đổi đời trời cho.

Tử vi học có nói, trong 100 ngày tới, trời sẽ ban cho Sửu vận may hiếm có khó tìm. Chỉ cần biết cách tận dụng triệt để, Sửu ắt phát tài, số dư trong tài khoản ngân hàng tăng đến chóng mặt.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho độc giả.

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