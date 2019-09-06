3 con giáp có tài vận rực rỡ, càng về cuối năm càng có cơ hội kiếm tiền đến dồn dập

Tâm linh - Tử vi 06/09/2019 14:38

Từ đây đến cuối năm 2019, những con giáp may mắn này sẽ tha hồ rước lộc vào nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, phú quý an nhàn.

Nhờ có sao tài lộc chiếu mệnh, 3 con giáp may mắn nhất này sẽ làm gì cũng thuận, lộc lá cứ ập vào nhà tới tấp, đổi đời chỉ trong chốc lát.

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Càng về cuối năm con giáp may mắn này càng sung sướng như tiên, tiền ập xuống đầu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trời sinh người tuổi Dậu chăm chỉ, siêng năng lại hết mình trong công việc nên được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp tin tưởng. Nhờ thế, càng về hậu vận con giáp may mắn này càng sung sướng như tiên, tiền ập xuống đầu.

Kỷ Hợi 2019, nhờ được quý nhân tương trợ, thần tài đưa đường chỉ lối Dậu sẽ trở thành con giáp giàu có bậc nhất. Chẳng những ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, họ còn có cuộc sống lứa đôi hạnh phúc ấm êm, ai cũng hờn ghen.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Những tháng đầu năm Kỷ Hợi, người tuổi Thân gặp phải khá nhiều biến cố trong cuộc sống, công việc. Vì nhẹ dạ cả tin nên Thân bị chính những người mình tin cậy hãm hại, “đâm sau lưng” mà không hề hay biết. Phải chờ đến khi mất hết tất cả, lâm vào cảnh trắng tay họ mới nhận ra chân tướng thì đã quá muộn.

Tuy nhiên, Thân đừng vội tuyệt vọng bởi tháng 9 này sẽ mở ra con đường mới cho bạn. Nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh, bề trên nâng đỡ Thân sẽ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật. Từ đây đến cuối năm con giáp này sẽ đếm tiền sái tay, vận may gõ cửa tới tấp.

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Chỉ cần kiểm soát tốt bản thân, quản lý tài chính khoa học thì ngày Dần trở thành đại gia triệu đô sẽ không còn xa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dần là con giáp dám nghĩ dám làm, có gan làm giàu. Thế nên, chẳng cần cậy nhờ hay dựa dẫm ai con giáp này vẫn kiếm được bộn tiền, giàu nhanh đến chóng mặt. Chẳng cần chờ đến già, ngay từ ngưỡng 30 con giáp này đã phát tài cực to, nhà xe có đủ.

Sách tử vi con giáp có nói, những tháng cuối năm Kỷ Hợi, Dần sẽ bội thu tiền bạc, làm gì cũng thuận lợi, hanh thông. Chỉ cần kiểm soát tốt bản thân, quản lý tài chính khoa học thì ngày Dần trở thành đại gia triệu đô sẽ không còn xa.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho độc giả.

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Trong 100 ngày tới, những con giáp may mắn này sẽ có cơ hội xoay chuyển tình thế, không cầu tài cũng trờ thành đại gia, của nả đầy nhà.

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