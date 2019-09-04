3 chàng giáp ‘sang nhờ vợ’, càng nghe lời vợ càng giàu, vinh hoa phú quý tìm đến tận cửa

Tâm linh - Tử vi 04/09/2019 14:40

Trời sinh 3 chàng giáp chung tình này càng nghe lời vợ càng giàu sang phú quý, chạm ngưỡng 40 ắt có nhà cao cửa rộng, không bao giờ thiếu tiền.

Đàn ông tuổi này càng khinh thường vợ càng nghèo mạt rệp, càng tự nhắc mình là con giáp chung tình, thương vợ hết lòng sẽ càng thăng hoa tài lộc, hậu vận sung túc an nhàn.

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Chỉ cần con giáp chung tình này hết lòng vì vợ con, nghe lời vợ ắt nửa đời còn lại ngập trong biển tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Sách tử vi con giáp có nói, đàn ông tuổi Tỵ khôn khéo, thông minh và biết cách xoay chuyển tình thế. Họ biết cách đối nhân xử thế nên được lòng người, có được sự tín nhiệm của đồng nghiệp, cấp trên nên đường công danh rộng mở, thăng tiến nhanh như diều gặp gió.

Tuy nhiên, sau khi kết hôn mới là thời kỳ đỉnh cao giúp sự nghiệp của con giáp này hưng thịnh. Nhờ có người vợ tâm đầu ý hợp, biết cách quán xuyến việc nhà, quản lý tài chính nên Tỵ sẽ càng giàu sang thịnh vượng. Chỉ cần con giáp chung thủy này hết lòng vì vợ con, nghe lời vợ ắt nửa đời còn lại ngập trong biển tiền.

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Càng yêu vợ thương con Mão càng được trời ban cho của nả đầy nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Có chí tiến thủ, dám nghĩ dám làm và không ngừng theo đuổi ước mơ nên Mão ắt có cơ hội thăng tiến. Tuy nhiên, thuở độc thân con giáp này gặp phải khá nhiều thử thách, khốn khó trong cuộc sống. Nếm mùi thất bại, trầy da tróc vảy nên để chạm tay vào thành công con giáp giàu có này phải vượt qua khá nhiều cửa ải.

Thế nhưng, sau khi lấy vợ Mão sẽ đổi vận bất ngờ. Chẳng những thăng chức tăng lương, may mắn ngập đầu Mão còn có của ăn của để, tiền chất chật nhà. Càng yêu vợ thương con Mão càng được trời ban cho của nả đầy nhà.

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Sau khi kết hôn, nhờ vợ biết cách quản lý tài chính, tham mưu cho chồng nên tài lộc cứ gõ cửa nhà Tý tới tấp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Cá tính, bản lĩnh lại kiên định nên Tý sớm thành công ngay từ thuở độc thân. Họ có trong tay khối tài sản đáng ngưỡng mộ, vị thế chốn thương trường nhưng tiếc rằng Tý lại không giữ được tiền mình làm ra. Vì quá tin  người, vì dễ dàng bị những người mình tin tưởng qua mặt nên Tý bị lừa gạt đến mức lâm vào cảnh trắng tay, chẳng còn đồng nào trong túi.

Sau khi kết hôn, nhờ vợ biết cách quản lý tài chính, tham mưu cho chồng nên tài lộc cứ gõ cửa nhà Tý tới tấp. Thăng tiến trong sự nghiệp, có một gia đình ấm êm viên mãn là phúc phần mà Tý xứng đáng nhận được.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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