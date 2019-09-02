Tử vi tuần mới 12 con giáp từ 2/9 - 8/9: Tuổi Tý gặp họa tranh lợi đoạt tài, tuổi Sửu, Mùi tiền hết lại có, tài vận khởi sắc

Sách tử vi 12 con giáp có nói, dù là đàn ông hay phụ nữ thì Tý cũng sẽ có tuần mới khá nhiều chông gai, biến động. Bị sao thị phi chiếu mệnh nên Tý cần cẩn thận lời ăn tiếng nói, đừng vạ miệng kẻo xui xẻo ập xuống đầu, bị người khác tẩy chay. Tý hãy nhớ rằng, chỉ cần tu khẩu, không nói lời khẩu nghiệp thì hung vận dù lớn đến mấy cũng chẳng thể làm gì bạn.

Cát tinh chiếu mệnh giúp vận trình tử vi tuần mới 12 con giáp của Mùi đại cát đại lợi, làm một hưởng mười, những con giáp khác cũng có biến động nhất định trong tài vận, tình duyên.

Từ ngày 2/9 đến 8/9/2019 vận tài lộc của Sửu sẽ đỏ chót như son. Có cát tinh chiếu mệnh, cộng thêm nỗ lực của mình Sửu sẽ tiền tài dư dả, của nả đầy nhà, cứ vơi lại đầy trong tuần mới này.

Tý sẽ có những thiệt hại nhất định về tiền bạc trong tuần mới này. Tốt nhất, Tý cần suy tính trước sau trước những quyết định tài chính kẻo lâm vào cảnh trắng tay.

Tuy nhiên, để tránh họa tranh lợi đoạt tài, bị người mình tin tưởng lừa dối Sửu cần tỉnh táo khi cho vay mượn tiền bạc kẻo mất cả tình lẫn tiền.

Tử vi tuần mới 12 con giáp của người tuổi Dần

Thuyết tử vi tuần mới của 12 con giáp chỉ rõ, Dần sẽ hung cát đan xen, vận tài lộc vô cùng suôn sẻ nhưng tình duyên lại trục trặc đủ đường. Con giáp này sẽ có số dư trong tài khoản tăng nhanh đến chóng mặt, mua sắm thả ga cũng không hết.

Trong khi đấy, tình duyên của Dần lại không mấy suôn sẻ. Chẳng những có kẻ thứ ba đang ngấp nghé chen chân vào tình cảm lứa đôi của mình, Dần còn đứng trước nguy cơ đối phương thay lòng đổi dạ trước người đến sau.

Mão cần dĩ hòa vi quý, nhún nhường và bỏ ngoài tai những lời thị phi - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới 12 con giáp của người tuổi Mão

Tưởng may mắn hóa ra tuần mới của Mão cũng khá đìu hiu. Đầu tuần có chút khởi sắc nhưng tử vi ngày mới của ngày thứ 3 đã khiến Mão phải đối diện với thất thoát tiền tài, bị tiểu nhân quấy phá, chẳng làm được gì.

Mão cần dĩ hòa vi quý, nhún nhường và bỏ ngoài tai những lời thị phi thì mới có thể bình yên vô sự vượt qua tuần mới sóng to gió lớn này.

Tử Tử vi tuần mới 12 con giáp của người tuổi Thìn

Người tuổi Thìn cần cẩn trọng trong tuần mới này kẻo công việc trục trặc, bị tiểu nhân vu oan giá họa. Để hóa giải vận đen Thìn cần án binh bất động, nhẫn nhịn chờ thời cơ để lấy lại những gì đã mất.

Trong chuyện tình cảm, Thìn hãy cố gắng kiềm chế cảm xúc, đừng vì một phút bốc đồng mà đánh mất tình yêu vô giá của đời mình.

Tử vi tuần mới 12 con giáp của người tuổi Tỵ

Khó khăn thử thách chồng chất khiến Tỵ phải lao đao trăm bề. Dẫu cầu tài không thuận, nhưng càng về cuối tuần tài khí của Tỵ càng khởi sắc. Tỵ hãy yên tâm, cát thần luôn bên cạnh để động viên che chở, thần tài đưa đường chỉ lối để bạn lấy lại những gì đã mất.

Hãy cứ tin vào chính mình, dám nghĩ dám làm thì bạn sẽ gặt hái những thành công xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

Bị xui xẻo ập xuống đầu nên Ngọ sẽ phải trầy da tróc vảy, lao đao trong 7 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới 12 con giáp của người tuổi Ngọ

Tuần mới này, Ngọ sẽ đối diện với nguy cơ bị hung vận bao trùm, công việc trì trệ. Bị xui xẻo ập xuống đầu nên Ngọ sẽ phải trầy da tróc vảy, lao đao trong 7 ngày tới.

Ngọ sẽ có tuần mới với nhiều bôn ba vất vả, tiền tuy kiếm được nhưng không hề dễ dàng. Tuy nhiên, Ngọ hãy tin rằng cát tinh luôn bên cạnh nâng đỡ bạn mỗi khi khốn khó, gian truân.

Tử vi tuần mới 12 con giáp của người tuổi Mùi

Vận tài lộc của Mùi sẽ tăng tiến không ngừng, cơ hội kiếm tiền cứ gõ cửa nhà con giáp giàu có này tới tấp. Thuận lợi trong công việc, tiền bạc về tay giúp Mùi thăng tiến ngoạn mục, của nả đầy nhà, đổi đời trong chớp mắt.

Là người sắc sảo, sâu sắc nên Mùi được rất nhiều người khác giới đem lòng yêu thương, quyết tâm theo đuổi. Tuy nhiên, đây cũng là nguyên do khiến Mùi và một nửa trục trặc vì những hiểu lầm không đáng có.

Tử vi tuần mới 12 con giáp của người tuổi Thân

Vận trình tuần mới của người tuổi Thân xán lạn hơn người. Con giáp này hãy mở cửa để nghênh tài đón lộc, sắm thêm két sắt để chứa tiền mới xuể.

Dù bị hung thần mang theo những điều không may vào nhà, dù bị người khác ganh ghét thì con giáp này vẫn đủ phúc phần để bình an vô sự vượt qua tất cả.

Dù làm công ăn lương hay làm chủ thì Dậu cũng thành công hơn người, có bạc tỷ trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới 12 con giáp của người tuổi Dậu

Điềm tĩnh, rộng lương lại sống đàng hoàng tử tế nên Dậu tích được rất nhiều công đức cho mình. Dù làm công ăn lương hay làm chủ thì Dậu cũng thành công hơn người, có bạc tỷ trong tay ngay từ thuở độc thân.

Vận đào hoa nở rộ, tình duyên tươi sáng nên Dậu sẽ có tuần mới an yên hạnh phúc, viên mãn vẹn toàn khiến ai cũng hờn ghen.

Tử vi tuần mới 12 con giáp của người tuổi Tuất

Là người cầu toàn, chân thành và ngay thẳng nên Tuất thiệt thòi khá nhiều. Tuy nhiên, nhờ những đức tính ấy Tuất lại được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp tin tưởng. Thế nên, càng về cuối tuần Tuất càng vượng vận tài lộc, ăn nên làm ra.

Sức khỏe của Tuất sẽ gặp chút trục trặc nhỏ, có điềm báo tai nạn, va chạm. Bạn hãy chăm sóc bản thân thật tốt, đừng quá lao lực kẻo tổn hại tinh thần.

Tử vi tuần mới 12 con giáp của người tuổi Hợi

Trong tuần mới này, Hợi sẽ đối diện với nguy cơ bị vu oan hãm hại, mất hết uy tín, danh sự bấy lâu nay gầy dựng. Chỉ một phút chủ quan, lơ là dẫn đến sai sót nhỏ đã có cớ cho tiểu nhân “đục nước béo cò”, gây tổn hại nghiêm trọng đến vận trình tài lộc của bạn.

Dù có hụt hẫng, mỏi mệt nhưng Hợi đừng vội buông xuôi tất cả. Hãy cứ là chính mình, cống hiến không ngừng nghỉ. Khi giông bão qua đi Hợi sẽ nhanh chóng lấy lại những gì đã mất, an khang thịnh vượng.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.