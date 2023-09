Trời Phật an bài: 4 con giáp vét sạch túi thần tài, mở cửa là có tiền trong những tháng cuối năm 2019

Nhờ có trời Phật thương yêu, thần tài rót lộc vào nhà, những con giáp may mắn này sẽ phát tài cực to, ngồi chơi hốt bạc, túi lúc nào cũng chật cứng tiền.

Kỷ Hợi 2019 là năm tam hợp của Hợi, thế nên họ gặp được khá nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống. Tuy nhiên, phải chờ đến những tháng cuối năm thì vận số của con giáp này mới thăng hoa rực rỡ. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cứ mở cửa là có tiền chính là phúc phần thần tài ban cho Hợi.

Đặc biệt, tháng 10 tới Hợi sẽ có cơ may trúng số độc đắc, đổi đời chỉ sau một đêm. Tuy nhiên, Hợi đừng vì thấy có tiền quá dễ mà tiêu xài hoang phí. Hãy phát tâm làm việc thiện để may mắn nhân đôi, phúc lộc tràn vào nhà.

Chẳng những giàu sang phú quý trong năm nay, may mắn còn bám riết Tỵ đến tận năm sau - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Hỷ sự ập vào nhà liên tục khiến Tỵ cứ phải mua thêm két sắt để chứa tiền. Những thành tựu đáng nể trong sự nghiệp đã giúp Tỵ khẳng định được vị thế của mình chốn thương trường, đối tác, đối thủ đều kiêng dè, nể phục họ.

Người xưa có câu “cờ tới tay ai người ấy phất”, khi may mắn trao tay Tỵ hãy tận dụng triệt để nhằm có được lợi ích cao nhất. Chẳng những giàu sang phú quý trong năm nay, may mắn còn bám riết Tỵ đến tận năm sau, khiến họ phải ăn Tết cực to, giàu ơi là giàu.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo cho độc giả.