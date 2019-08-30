3 con giáp may mắn ngập trời, đại cát đại lợi, phát tài rực rỡ sau ngưỡng 30

Tâm linh - Tử vi 30/08/2019 14:23

Thuở thiếu thời dù cơ cực, khốn khó đến mấy thì sau ngưỡng 30, những con giáp may mắn này sẽ vét sạch túi thần tài, nằm trên đống vàng, thức trắng đêm để đếm tiền.

Sau năm 30 tuổi, top con giáp may mắn này sẽ có tài vận thăng hoa, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, muốn nghèo cũng không được.

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Hãy dám nghĩ dám làm, có chí tiến thủ thì sớm muộn bạn cũng gia nhập hội con giáp may mắn nhất, lắm của nhiều tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Sách tử vi 12 con giáp có nói, Dần bản lĩnh, cá tính và rất khôn ngoan trong cuộc sống. Họ biết trước biết sau, không bao giờ cho bản thân lười nhác, càng không so đo tính toán hay hơn thua với ai. Cứ thế mà tiến về phía trước, mưu cầu công danh sự nghiệp nên sau ngưỡng 30 Dần sẽ thăng tiến ngoạn mục, tài chính vững vàng.

Thế nên, dù hiện tại có khó khăn, cơ cực đến mấy Dần cũng đừng từ bỏ. Hãy dám nghĩ dám làm, có chí tiến thủ thì sớm muộn bạn cũng gia nhập hội con giáp giàu có, lắm của nhiều tiền.

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Sau ngưỡng 30, con giáp may mắn này sẽ có bạc tỷ trong tay, giàu sang vô đối - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Thiện lương, hiền lành lại chịu thương chịu khó nên ngay từ những ngày đầu lập nghiệp Dậu đã có quyết tâm hơn người. Chẳng những có được lòng tin cậy từ cấp trên, đồng nghiệp cũng phải kiêng nể sức làm việc của con giáp này.

Nhờ thế, chẳng cần cậy nhờ mẹ cha, không được ai ưu ái nhưng Dậu vẫn công thành danh toại. Sau ngưỡng 30, con giáp này sẽ có bạc tỷ trong tay, giàu sang vô đối.

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Nửa đời còn lại, Ngọ chỉ việc nằm trên đống vàng, tha hồ thụ lộc khiến ai cũng hờn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngông cuồng, ham chơi là thế nhưng một khi đã làm việc thì Ngọ lại tập trung cao độ, cống hiến hết mình. Không sợ khổ, chẳng sợ cực lại chẳng ưa việc kèn cựa, hãm hại ai để tiến thân nên Ngọ chỉ dựa vào thực lực để khẳng định chính mình.

Nhờ thế, họ được bề trên thương yêu, thần tài rót lộc vào nhà tới tấp. Sau ngưỡng 30, con giáp may mắn này sẽ cứ thế mà giàu, quơ tay là có tiền, phú quý sang giàu hơn người. Nửa đời còn lại, Ngọ chỉ việc nằm trên đống vàng, tha hồ thụ lộc khiến ai cũng hờn.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho độc giả.

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Sách tử vi 12 con giáp có nói, nếu thuộc top con giáp giàu có này gia chủ sẽ sung túc cả đời, của nả chất đống, công danh sự nghiệp đều viên mãn như ý.

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