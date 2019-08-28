Phát hờn với 3 con giáp phát tài bất ngờ, gánh tiền vào nhà trong 10 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 28/08/2019 12:49

Trong 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn này sẽ đổi đời ngoạn mục, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, trở thành đại gia bạc tỷ chỉ trong chớp mắt khiến ai cũng hờn.

Nhờ được trời Phật thương yêu, bề trên đưa đường chỉ lối nên 3 con giáp may mắn này sẽ lắm của nhiền tiền, của nả đầy nhà chỉ trong 10 ngày tới.

con giap may man 1
Sách tử vi 12 con giáp có nói, trong 10 ngày tới con giáp giàu có này sẽ uống no lộc trời, ăn nên làm ra - Ảnh minh họa: Internet

Top 1: Tuổi Sửu

Trời sinh Sửu là con giáp chăm chỉ, cần cù lại chịu thương chịu khó. Một khi đã quyết tâm Sửu sẽ không sợ khổ cực, gian truân để tập trung cho sự nghiệp, liên tiếp gặt hái những thành công đáng nể khiến ai cũng hờn ghen.

Sách tử vi 12 con giáp có nói, trong 10 ngày tới con giáp giàu có này sẽ uống no lộc trời, ăn nên làm ra. Cứ thế mà giàu, đếm tiền sái tay, tiêu pha khỏi nghĩ chính là phúc phần mà Sửu xứng đáng nhận được.

con giap may man 2
Mua nhà sắm xe, du lịch nước ngoài chỉ là chuyện nhỏ nếu Tỵ biết nắm bắt vận may trời cho - Ảnh minh họa: Internet

Top 2: Tuổi Tỵ

May mắn theo chân, thần tài bám riết không buông nên từ công danh, sự nghiệp đến tình duyên của Tỵ sẽ phất lên như diều gặp gió. Con giáp này chỉ việc chăm chỉ làm ăn, dám chắc số dư trong tài khoản ngân hàng sẽ tăng theo cấp số nhân, khiến chính họ cũng choáng váng trước số tiền mà mình có được.

Nếu đầu tư kinh doanh trong thời điểm này Tỵ sẽ thu về khối lợi nhuận khổng lồ. Thậm chí, mua nhà sắm xe, du lịch nước ngoài chỉ là chuyện nhỏ nếu Tỵ biết nắm bắt vận may trời cho.

con giap may man 3
Chẳng những liên tục đón hỷ sự vào nhà, tài lộc thăng hoa Tuất còn ấm êm viên mãn, hạnh phúc ngập tràn - Ảnh minh họa: Internet

Top 3: Tuổi Tuất

Khổ tận cam lai, qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai nên sau những khốn khó, thất bại của tháng cô hồn thì tháng 8 âm lịch tới sẽ chào đón Tuất với cơn mưa tài lộc. Chẳng những liên tục đón hỷ sự vào nhà, tài lộc thăng hoa Tuất còn ấm êm viên mãn, hạnh phúc ngập tràn.

Hãy cứ là chính mình, dám nghĩ dám làm, dám yêu dám hận, sống thật với bản thân thì Tuất sẽ càng vượng vận quý nhân, tương lai xán lạn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho độc giả. 

3 con giáp vét cạn túi thần tài, tiền nhiều vô kể, đại cát đại lợi trong 7 ngày tới

3 con giáp vét cạn túi thần tài, tiền nhiều vô kể, đại cát đại lợi trong 7 ngày tới

Sách tử vi 12 con giáp có nói, trong 7 ngày tới những con giáp may mắn này sẽ được thần tài trút lộc vào nhà, tiền nhiều vô kể, cứ thế mà giàu.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp giàu có tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 31 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 2 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 2 giờ 31 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 3 giờ 31 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 31 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 5 giờ 31 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 6 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi