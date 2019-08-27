3 con giáp một bước lên tiên, giàu sang phú quý khó ai sánh bằng trong tháng 8 âm lịch

Sách tử vi 12 con giáp có nói, Dần là con giáp bản lĩnh, ngoan cường và vô cùng thông minh. Họ dám nghĩ dám làm, có gan làm giàu và không ngừng nỗ lực để gặt hái những thành công đáng nể trong sự nghiệp. Vậy nên, càng về hậu vận Dần càng thêm phúc thêm phần, phát tài phát lộc.

Bước chân vào tháng 8 âm lịch, 3 con giáp may mắn này sẽ uống no lộc trời, tiêu tiền khỏi nghĩ, sung sướng như tiên.

Tháng 8 âm lịch là thời điểm Ngọ gặt hái được rất nhiều thành tựu trong cuộc sống, sự nghiệp. Mọi xui xẻo, đen đủi trong tháng cô hồn đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho may mắn tràn vào nhà con giáp này tới tấp.

Kỷ Hợi 2019 là năm giúp con giáp giàu có này kiếm được bộn tiền, thăng tiến ngoạn mục. Đặc biệt, trong tháng 8 âm lịch này Dần sẽ ăn nên làm ra, trúng quả trời cho, giàu nhanh đến chóng mặt.

Nếu đang có ý định đầu tư kinh doanh hay thử sức mình ở lĩnh vực mới thì đây chính là thời cơ nghìn năm có một Ngọ nên nắm giữ. Quơ tay là có tiền, cứ vơi lại đầy, túi lúc nào cũng rủng rỉnh là phúc phần trời cho con giáp may mắn này.

May mắn ập vào nhà, phú quý sang giàu là những thứ Thân sẽ nắm chắc trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Sau những điều không may, những thất bại trong công việc, người tuổi Thân sẽ sớm lấy lại những gì đã mất trong tháng 8 âm lịch tới. May mắn ập vào nhà, phú quý sang giàu là những thứ Thân sẽ nắm chắc trong tay.

Chỉ cần biết người biết ta, kiên nhẫn và sáng suốt trước những quyết định quan trọng Thân sẽ đại cát đại lợi, tài lộc viên mãn hơn người. Từ đây đến cuối năm con giáp này sẽ cứ thế mà giàu, tiêu tiền khỏi nghĩ.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho độc giả.