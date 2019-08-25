Tử vi tuần mới 12 con giáp 26/8 - 1/9: Tuổi Sửu tiền hết lại có, phú quý bủa vây, tuổi Ngọ quá nhiều chông gai

Trong tuần mới này, Tý là con giáp may mắn nhất đời, không cần lao lực vẫn kiếm được bộn tiền. Chẳng những thăng chức tăng lương, của nả đầy nhà Tý còn thăng tiến vượt bậc, lương thưởng đổ về tài khoản ào ào.

Chẳng cần tốn tiền đi xem bói, những dự đoán về tử vi tuần mới 12 con giáp dưới đây sẽ cho bạn biết vận số của mình trong 7 ngày tới.

Gia đạo của Sửu sẽ có nhiều mâu thuẫn nội bộ trong tuần mới này. Thay vì chỉ chăm chăm kiếm tiền từ sáng đến đêm, Sửu hãy cân bằng thời gian để quan tâm, chăm sóc người thân của mình. Nếu không, sự rạn nứt, hờn giận và tủi thân sẽ khiến không khí gia đình bạn luôn căng thẳng, mệt mỏi.

Tuy nhiên, Tý cẫn giữ bình tĩnh trước những mâu thuẫn, xích mích kẻo tự đuổi vận may rời xa tầm với, bề trên trách phạt.

Sửu hãy nhớ, chỉ cần gia đình ấm êm hạnh phúc thì bạn sẽ có hậu phương vững chắc để chuyên tâm phát triển sự nghiệp.

Tử vi tuần mới 12 con giáp của người tuổi Dần

Tử vi 12 con giáp có nói, trong tuần mới này Dần sẽ gặp khó khăn trong công việc, khiến tài chính của họ tuột dốc không phanh. Nếu không biết cách tiêu tiền thông minh Dần còn có nguy cơ lâm vào cảnh nợ nần túng quẫn.

Đặc biệt, vận tình duyên của con giáp này cũng xui xẻo đủ đường. Hãy tiết chế cảm xúc, đừng để những hiểu lầm không đáng có giết chết hôn nhân của mình Dần nhé.

Làm một hưởng mười, đại cát đại lợi chính là phúc phần mà Mão nhận được - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới 12 con giáp của người tuổi Mão

Mão sẽ có tuần mới ngập tràn may mắn và niềm vui. Công việc thuận lợi, làm một hưởng mười, đại cát đại lợi chính là phúc phần mà Mão nhận được. Hơn cả, tình duyên của con giáp may mắn này cũng đỏ rực như son, hạnh phúc ngất ngây.

Những ngày cuối tuần, Mão sẽ tha hồ thư giãn với chuyến du lịch thảnh thơi với một nửa hoàn hảo của đời mình.

Tử vi tuần mới 12 con giáp của người tuổi Thìn

Thìn đừng quá tin người, cũng đừng ngồi lê đôi mách kẻo những lời vô thưởng vô phạt của bạn sẽ bị người khác đơm đặt bịa tạc nên câu chuyện hoàn toàn khác. Họa thị phi sẽ khiến tình cảm giữa Thìn và những mối quan hệ thân tình sứt mẻ, khó lòng hàn gắn.

Thế nên, ngay từ đầu tuần Thìn hãy tự nhắc mình cần tỉnh táo, khôn ngoan hơn trong hành xử để tránh rước họa vào người, tai ương tìm đến tận cửa.

Tử vi tuần mới 12 con giáp của người tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ sẽ có tuần mới làm việc hiệu quả, hăng say và tràn đầy năng lượng. Tuy không ai có thể chối bỏ những đóng góp, thành quả mà Tỵ đạt được nhưng Tỵ cần tỉnh táo để lắng nghe những ý kiến đóng góp của đồng nghiệp, cấp trên.

Nếu cứ duy ý chí, bảo thủ thì bạn sẽ khó lòng đạt được những thành tựu xứng đáng, thậm chí, còn khiến bạn nếm mùi thất bại.

Thay vì tham công tiếc việc, Ngọ hãy điều chỉnh mọi thứ để đảm bảo sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới 12 con giáp của người tuổi Ngọ

Khối lượng công việ dồn dập sẽ khiến Ngọ khá căng thẳng mệt mỏi. Đây chính là nguyên do khiến con giáp này bực dọc, khó chịu với đồng nghiệp và người thân của mình. Từ đấy, tâm trạng của họ càng tồi tệ hơn.

Thay vì tham công tiếc việc, Ngọ hãy điều chỉnh mọi thứ để đảm bảo sức khỏe. Chỉ khi khỏe mạnh, bình an bạn mới đủ thông suốt để hành xử đúng đắn nhất.

Tử vi tuần mới 12 con giáp của người tuổi Mùi

Dù là đàn ông hay phụ nữ thì trong tuần mới này Mùi hãy cẩn trọng lời ăn tiếng nói. Đừng dễ dàng trải lòng với người ngoài, cũng đừng đánh giá bất cứ ai kẻo rắc rối ập xuống đầu, thị phi bủa vây khiến Mùi thất điên bát đảo.

Chỉ cần làm tốt việc của mình, nỗ lực không ngừng thì Mùi sẽ có tuần mới phát tài phát lộc, phú quý bủa vây.

Tử vi tuần mới 12 con giáp của người tuổi Thân

Túi thân sẽ rủng rỉnh tiền trong tuần mới này, cứ vơi lại đầy, không cầu tài nhưng lộc cứ gõ cửa tới tấp. Để có được may mắn ấy ngoài việc được quý nhân nâng đỡ còn nhờ cả sự cố gắng không ngừng nghỉ của chính con giáp này.

Thần tình ái sẽ mỉm cười với Thân trong 7 ngày tới, khiến Thân luôn hạnh phúc hân hoan, con tim tràn ngập yêu thương.

Chờ đến khi sóng gió qua đi, bình an, hạnh phúc, danh vọng sẽ lại gõ cửa nhà Dậu - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới 12 con giáp của người tuổi Dậu

Dậu sẽ gặp phải một vài hiểu lầm trong đời sống tình cảm. Bạn và một nửa sẽ vì giận hờn, ghen tuông mà giận nhau rất nhiều. Thế nên, thay vì nóng nảy nói ra những lời gây tổn thương đối phương bạn cần tỉnh táo để giữ tình tĩnh, kiểm soát cảm xúc của mình.

Chờ đến khi sóng gió qua đi, bình an, hạnh phúc, danh vọng sẽ lại gõ cửa nhà Dậu trong tuần tới.

Tử vi tuần mới 12 con giáp của người tuổi Tuất

Thu nhập của người tuổi Tuất sẽ tăng đột biến, khiến họ trở thành con giáp giàu có bậc nhất trong tuần mới này. Thế nên, đứng trước gian khổ, chông chênh Ngọ đừng nản chí.

Hãy cứ dám nghĩ dám làm, dám vượt qua chính mình thì bạn sẽ đại phú đại quý, đếm tiền sái tay cũng không xuể.

Tử vi tuần mới 12 con giáp của người tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ có tuần mới thuận lợi đủ đường, ăn nên làm ra. Thậm chí, con giáp này còn được cấp trên cất nhắc, thăng chức tăng lương chỉ trong chớp mắt.

Tuy nhiên, Hợi đừng ôm quá nhiều việc vào người, cũng đừng bào mòn sức khỏe của mình nhé. Làm việc khoa học, nghỉ ngơi hợp lý thì bạn mới có thể đi đường dài được.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho độc giả.