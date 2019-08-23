3 con giáp nổi tiếng thiện lương, không sân si, đố kỵ với ai

Tâm linh - Tử vi 23/08/2019 16:06

Nhờ chăm làm việc thiện nên 3 con giáp thiện lương này tích được rất nhiều công đức, từ đấy phú quý tài lộc sẽ kéo vào nhà họ tới tấp, vận số nhờ thế cũng cải thiện đáng kể.

Chăm làm điều thiện, giúp đỡ người khác mà không hề toan tính thiệt hơn nên 3 con giáp thiện lương này sẽ đại phú đại quý, may mắn hơn người.

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Thân là con giáp thiện lương, ra sức làm điều thiện nên được trời thương mà ban cho vô số phúc lành, đại cát đại lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Chân thành, hòa đồng và nhanh nhẹn nên Thân được rất nhiều người quý mến thương yêu. Thăng tiến trong công việc, có sự nghiệp đáng ngưỡng mộ nhưng con giáp này không hề ỷ lại, càng không bao giờ lên mặt hay hống hách trước bất cứ ai.

Họ quan niệm rằng, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Đã là con người ai cũng có số phận của riêng mình, nếu ta đã may mắn hơn người khác thì hãy biết dùng tình thương để đỡ đần những người khốn khó.

Thế nên, Thân ra sức làm điều thiện, chẳng suy tính thiệt hơn. Nhờ thế, họ được trời thương mà ban cho vô số phúc lành, đại cát đại lợi. Sau ngưỡng 30 con giáp may mắn này sẽ tự làm đại gia, lắm của nhiều tiền khiến ai nấy đều ngưỡng mộ.

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Càng về hậu vận Hợi càng phú quý bình an, hạnh phúc ấm êm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Sách tử vi 12 con giáp có nói, Hợi dù là dàn ông hay phụ nữ đều sống tình cảm, biết nghĩ cho người khác. Họ có sự táo bạo, thông minh và kiên định nên chẳng bao giờ đầu hàng số phận. Sinh ra trong nghèo khó thì con giáp này cũng đổi đời ngoạn mục, công thành danh toại.

Để có được thành công ấy, ngoài năng lực của chính mình con giáp này còn nhờ vào phúc phần mà họ tích được. Thần tài rót lộc vào nhà, quý nhân đưa đường chỉ lối nên càng về hậu vận Hợi càng phú quý bình an, hạnh phúc ấm êm.

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Từ ngưỡng 35, con giáp này sẽ phú quý sang giàu, ngập trong biển tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Sống dĩ hòa vi quý, không sân si, đố kỵ hay chèn ép ai nên Mão ắt được nhận hồng phúc tề thiên. Dẫu rất nhiều lần Mão phải đối mặt với thị phi, bị kẻ xấu hãm hại nhưng họ vẫn bỏ ngoài tai tất cả những lời đàm tiếu để vươn lên, khẳng định chính mình.

Nhờ thế, con giáp này tự cứu mình khỏi mưu hèn kế bẩn, khiến những kẻ ghen ăn tức ở với mình phải cúi đầu xấu hổ. Từ ngưỡng 35, con giáp này sẽ phú quý sang giàu, ngập trong biển tiền, sống êm đềm, an yên bên gia đình hạnh phúc của mình.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Phụ nữ thuộc 3 con giáp này cả đời được trời ban phúc tài, hậu vận viên mãn đủ đầy

Phụ nữ thuộc 3 con giáp này cả đời được trời ban phúc tài, hậu vận viên mãn đủ đầy

Nếu thuộc top con giáp may mắn này, phụ nữ cả đời không lo thiếu tiền, ra đường gặp thần tài, về nhà có quý nhân tương trợ.

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