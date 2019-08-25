Tháng 9 tới, những con giáp này sẽ may mắn ngút trời, cơ hội làm giàu tìm đến tận cửa

Tâm linh - Tử vi 25/08/2019 05:00

Khổ tận cam lai, chỉ cần bước sang tháng 9, top con giáp may mắn này sẽ cầu được ước thấy, đại cát đại lợi, làm giàu nhanh đến chóng mặt.

Tháng 9 tới, những con giáp may mắn này sẽ hồng phúc tề thiên, được quý nhân chiếu cố, trời Phật thương yêu mà ban cho vô số cơ hội kiếm tiền, đổi đời ngoạn mục.

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Chẳng những thăng chức tăng lương, tiền tài như ý con giáp may mắn này còn có tình duyên viên mãn, hạnh phúc nồng nàn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Sách tử vi 12 con giáp có nói, Dậu dù là đàn ông hay phụ nữ đều chăm chỉ, cần cù và biết nắm bắt thời cơ để tạo dựng sự nghiệp, làm chủ tương lai. Nhờ thế, dẫu sinh ra trong nghèo khó thì người tuổi Dậu vẫn dư sức biến mình trở thành con giáp giàu có, lắm của nhiều tiền.

Bước sang tháng 9/2019, Dậu sẽ gặp được rất nhiều may mắn trong đời. Chẳng những thăng chức tăng lương, tiền tài như ý con giáp này còn có tình duyên viên mãn, hạnh phúc nồng nàn bên một nửa hoàn hảo của đời mình.

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Hợi sẽ đạp trúng hũ vàng, chẳng cần lao lực của nả cũng ập vào nhà ào ào như thác - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hiền lành, có chí tiến thủ lại dĩ hòa vi quý nên Hợi được quý nhân thương yêu, bề trên nuông chiều. Con giáp này sinh ra đã có phúc phần hơn người, tha hồ chiêu tài đón lộc, tình tiền viên mãn ngay từ ngưỡng 30.

Càng về hậu vận con giáp này càng có sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tài lộc vượng phát, sung túc đủ đầy. Gần nhất là tháng 9 tới, Hợi sẽ đạp trúng hũ vàng, chẳng cần lao lực của nả cũng ập vào nhà ào ào như thác.

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Ngọ sẽ thăng hoa rực rỡ, làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, sung sướng hết phần thiên hạ  -Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Sáng tạo, trách nhiệm lại mưu cầu sự hoàn hảo nên Ngọ sớm gặt hái được những thành tựu đáng nể trong công việc. Họ được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp kiêng nể, tương lai xán lạn hơn người. Tử vi học có nói, năm 2019 là năm may mắn của Ngọ, giúp họ có tiền chất chật két, cứ vơi lại đầy.

Đặc biệt, tháng 9 tới chính là thời hoàng kim giúp Ngọ thăng hoa rực rỡ, làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, sung sướng hết phần thiên hạ.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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