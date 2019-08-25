3 con giáp cần cẩn thận lời ăn tiếng nói để ĐÓN PHÚC TRÁNH HỌA trong những tháng cuối năm 2019

Tâm linh - Tử vi 25/08/2019 05:00

Những tháng cuối năm Kỷ Hợi, 3 con giáp may mắn này cần cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói kẻo vận may vuột mất, tai ương rình rập.

Người xưa có câu “chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe”, trong lời nói hằng ngày những con giáp may mắn này cần cẩn trọng để tránh xa xui xẻo, mở đường cho may mắn tài lộc vào nhà.

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 Chỉ cần không hấp tấp, nóng vội mà khẩu nghiệp thì con giáp may mắn này sẽ tha hồ đón phúc lộc vào nhà, nằm trên đống vàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Công danh, sự nghiệp của người tuổi Mão khá may mắn trong năm Kỷ Hợi, đặc biệt là những tháng cuối năm. Nhờ sự chân thành, tử tế và biết điều trong hành xử nên Mão được bề trên thương yêu, thần Phật nuông chiều mà ban cho vô số phúc lành.

Tuy nhiên, chính vì mọi điều thuận lợi, ăn nên làm ra nên Mão bị tiểu nhân ganh ghét, ra sức hãm hại đủ đường. Lúc này, Mão cần bình tĩnh để đứng ngoài thị phi, đừng dại lời qua tiếng lại hay hơn thua với ai kẻo bị trúng kế của kẻ xấu. Chỉ cần không hấp tấp, nóng vội mà khẩu nghiệp thì Mão này sẽ tha hồ đón phúc lộc vào nhà, nằm trên đống vàng.

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Sống trách nhiệm, làm hết mình, có chí tiến thủ và không sân si với đời chính là công thức mang lại cuộc đời sung túc, viên mãn cho người tuổi Thìn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Nổi tiếng là con giáp giàu có nhất nhì nên đời Thìn chưa bao giờ thiếu tiền. Họ thành công, có sự nghiệp vững vàng, tiêu xài thả gà mà chẳng cần lo nghĩ chuyện tài chính. Bởi lẽ, đã có thần may mắn và thần tài bám riết không buông, phù hộ độ trì cho họ.

Thế nhưng, Thìn đừng vội ỷ lại vào phúc phần trời cho. Nếu bạn không tu tâm tích đức, chăm chỉ làm ăn, nỗ lực vươn lên thì dẫu có núi vàng cũng lở, tiền rồi cũng sẽ cạn. Sống trách nhiệm, làm hết mình, có chí tiến thủ và không sân si với đời chính là công thức mang lại cuộc đời sung túc, viên mãn cho người tuổi Thìn trong những tháng cuối năm 2019.

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Chỉ cần dám nghĩ dám làm, đứng ngoài thị phi thì từ đây đến cuối năm Mùi đếm mãi cũng không hết tiền, cứ thế mà giàu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trời sinh người tuổi Mùi dù là nam hay nữ đều tử tế, chân thành và sống tình cảm. Họ bị thử thách khá nhiều, nằm gai nếm mật, thất bại vô số lần mới có thể chạm tay vào thành công. Nhờ thế, Mùi luôn tự ý thức việc cần mẫn làm việc, phấn đấu miệt mài để ngày càng thăng tiến, công thành danh toại.

Sách tử vi 12 con giáp có nói, Kỷ Hợi 2019 là năm tam hợp của Mùi. Nhờ thế, con giáp giàu có này sẽ làm một hưởng mười, rung đùi hốt bạc. Hãy nhớ, chỉ cần dám nghĩ dám làm, đứng ngoài thị phi thì từ đây đến cuối năm Mùi đếm mãi cũng không hết tiền, cứ thế mà giàu.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp nổi tiếng thiện lương, không sân si, đố kỵ với ai

3 con giáp nổi tiếng thiện lương, không sân si, đố kỵ với ai

Nhờ chăm làm việc thiện nên 3 con giáp thiện lương này tích được rất nhiều công đức, từ đấy phú quý tài lộc sẽ kéo vào nhà họ tới tấp, vận số nhờ thế cũng cải thiện đáng kể.

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