3 con giáp rũ bỏ vận đen, tài lộc thăng hoa, may mắn hơn người trong tháng 9 tới

Tâm linh - Tử vi 26/08/2019 14:25

Kết thúc tháng cô hồn, 3 con giáp này sẽ đổi vận bất ngờ, may mắn ngập tràn, làm ăn suôn sẻ, phúc phần đầy nhà.

Hết tháng cô hồn, những con giáp may mắn này sẽ đại cát đại lợi, công danh sự nghiệp đều phất lên như diều gặp gió khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

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Hết tháng cô hồn Dần sẽ có cơ may trúng số độc đắc, có bạc tỷ chỉ trong chớp mắt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Sau những xui xẻo, chông chênh trong tháng cô hồn thì sang tháng 9 tới, cuộc đời Dần sẽ sang trang mới. Mọi điều không may ở lại phía sau, nhường chỗ cho phúc phần, tài lộc ập vào nhà con giáp may mắn này tới tấp.

Nhờ thế, Dần sẽ có bước tiến dài trong sự nghiệp, thăng quan tiến chức là chuyện hiển nhiên. Đặc biệt hơn cả, Dần còn có cơ may trúng số độc đắc, có bạc tỷ chỉ trong chớp mắt, muốn nghèo cũng không được trong những tháng cuối năm Kỷ Hợi.

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Từ đây đến cuối năm Sửu chỉ việc rung đùi hốt bạc, an nhàn hưởng lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Những tháng đầu năm 2019 người tuổi Sửu vướng phải khá nhiều thị phi. Chính vì “ăn ngay nói thẳng”, không sợ mất lòng ai nên Sửu bị tiểu nhân ganh ghét, đố kỵ mà hãm hại, quấy phá đủ đường. Tuy nhiên, chính vì phúc lớn mệnh lớn nên Sửu đều vượt qua tất cả, biến nguy thành an.

Bước chân vào tháng 9/2019, Sửu sẽ được sao Hồng Loan chiếu mệnh, đại cát đại lợi. Con giáp này sẽ gặt hái được những thành công đáng nể trong sự nghiệp, số dư trong tài khoản tăng liên tục. Từ đây đến cuối năm Sửu chỉ việc rung đùi hốt bạc, an nhàn hưởng lộc.

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Tỵ cứ bước chân ra ngõ là thần tài theo chân, về nhà có quý nhân tương trợ nên vạn sự như ý, tài lộc hưng thịnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Sách tử vi 12 con giáp có nói, Tỵ dù là đàn ông hay phụ nữ đều thông minh, tài năng và có óc kinh doanh. Họ mưu lược, nhìn xa trông rộng nên càng dấn thân càng thăng hoa rực rỡ trong sự nghiệp, chẳng cần lo nghĩ chuyện tiền nong.

Tháng 9 tới, Tỵ cứ bước chân ra ngõ là thần tài theo chân, về nhà có quý nhân tương trợ nên vạn sự như ý, tài lộc hưng thịnh. Từ đây đến năm 2020, Tỵ cứ thế mà giàu, muốn nghèo cũng chẳng được.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp cần cẩn thận lời ăn tiếng nói để ĐÓN PHÚC TRÁNH HỌA trong những tháng cuối năm 2019

3 con giáp cần cẩn thận lời ăn tiếng nói để ĐÓN PHÚC TRÁNH HỌA trong những tháng cuối năm 2019

Những tháng cuối năm Kỷ Hợi, 3 con giáp may mắn này cần cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói kẻo vận may vuột mất, tai ương rình rập.

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