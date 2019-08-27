3 con giáp vét cạn túi thần tài, tiền nhiều vô kể, đại cát đại lợi trong 7 ngày tới

Sách tử vi 12 con giáp có nói, trong 7 ngày tới những con giáp may mắn này sẽ được thần tài trút lộc vào nhà, tiền nhiều vô kể, cứ thế mà giàu.
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3 con giáp may mắn này sẽ tha hồ rước lộc vào nhà, phú quý phát tài, đổi đời sau một đêm trong 7 ngày tới.
Tuổi Dần
Nhờ có thần tài trút lộc vào nhà nên trong 7 ngày tới con giáp giàu có này sẽ hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà, phải mua thêm két sắt để chứa tiền. Càng về cuối tuần Dần càng vượng vận tài lộc, làm đâu thắng đó khiến ai cũng hờn.
Dần may mắn đến mức có thể trúng số độc đắc, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia lắm của nhiều tiền. Nhà xe có đủ, tiêu xài thả ga, ngày càng thịnh vượng là phúc lộc Dần xứng đáng nhận được.
Tuổi Ngọ
Ngọ là một trong những con giáp kiếm tiền đỉnh nhất trong 7 ngày tới. Tuy nhiên, cuối tuần mới chính là thời điểm tài lộc của Ngọ vượng nhất. Nhờ có thần tài đưa đường chỉ lối, quý nhân tương trợ Ngọ kiếm tiền dễ như trở bàn tay, chẳng cần nhọc công vẫn có của ăn của để.
Không chỉ công việc chính, nghề tay trái cũng giúp Ngọ hái ra tiền. Vậy nên, Ngọ đừng nản lòng trước khó khăn, buông xuôi trước thất bại bởi sau cơn mưa trời lại sáng, khổ tận cam lai, rồi bạn sẽ được nhận phúc đáp.
Tuổi Dậu
Hiền lành, lương thiện lại cần cù nên dù sinh ra trong nghèo khó thì Dậu vẫn dư sức khiến cuộc sống của mình trở nên khấm khá, đủ đầy. Với suy nghĩ làm không chỉ cho riêng mình mà còn kiếm tiền đỡ đần mẹ cha, hỗ trợ gia đình nên Dậu chưa bao giờ lười nhác.
Sự chăm chỉ, trách nhiệm trong công việc của Dậu được cấp trên đánh giá rất cao. Nhờ thế, họ liên tục có cơ hội thăng chức tăng lương, sống thoải mái mà không cần lo chuyện tiền nong.
*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho độc giả.