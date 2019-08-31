Trong 7 ngày tới, 3 con giáp này tài vận bùng nổ, may mắn ngút trời, phú quý bất tận

Tâm linh - Tử vi 31/08/2019 16:30

Số trời đã định, 3 con giáp may mắn này sẽ phú quý bất tận,  chắc chắn sẽ giàu sang ngút trời, không lo thiếu tiền.

Dù có đang nợ nần chồng chất thì trong 7 ngày tới những con giáp may mắn này sẽ xóa sạch nợ nần, đổi đời ngoạn mục, bạc tiền dư dả khiến ai cũng hờn.

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Dù không được sinh ra trong gia đình giàu có nhưng con giáp may mắn này vẫn dư sức tự làm đại gia, nhà xe có đủ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Thuyết tử vi 12 con giáp có nói, Dậu là người hiền lành, thiện lương và rất chăm chỉ. Họ không ngại gian khổ, cơ cực để dấn thân làm giàu, khẳng định chính mình. Nhờ thế, dù không được sinh ra trong gia đình giàu có nhưng Dậu vẫn dư sức tự làm đại gia, nhà xe có đủ khi còn độc thân.

Trong 7 ngày tới, nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh Dậu sẽ đại cát đại lợi, tài lộc chảy vào túi ào ào như lũ sau mưa. Càng về cuối năm con giáp giàu có này càng phát tài phát lộc, làm ăn khấm khá.

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Cuối năm 2019, Ngọ ắt gia nhập hội đại gia bạc tỷ, thỏa sức tiêu pha, tha hồ hưởng thụ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngông cuồng nhưng vẫn khiêm tốn, bất cần nhưng vẫn thừa năng lực nên Ngọ vẫn gặt hái được những thành tựu đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp. Đặc biệt, trong 7 ngày tới Ngọ sẽ liên tục đón hỷ sự, tiền ập vào nhà, giàu nhanh đến chóng mặt.

Xui xẻo tránh xa, may mắn lại gần còn giúp Ngọ thăng chức tăng lương, cứ bước chân ra tới ngõ là tiền rơi trúng đầu. Cuối năm 2019, Ngọ ắt gia nhập hội đại gia bạc tỷ, thỏa sức tiêu pha, tha hồ hưởng thụ.

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Mặc người khác ganh ghét, hãm hại Thìn vẫn cứ thế  mà giàu, tài vận hưng thịnh trong 7 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trời sinh Thìn dù là đàn ông hay phụ nữ đều sung sướng hơn người, sinh ra đã ngậm thìa vàng. Họ được thần tài thương yêu, quý nhân nuông chiều nên làm gì cũng hanh thông thuận lợi. Thế nhưng, thay vì ỷ lại vào phúc phần trời cho thì Thìn luôn nỗ lực để làm chủ đời mình, tự kiếm tiền bằng năng lực.

Mặc người khác ganh ghét, hãm hại Thìn vẫn cứ thế  mà giàu, tài vận hưng thịnh trong 7 ngày tới. Không chỉ những ngày đầu tháng 9, từ đây đến cuối năm 2019 Thìn sẽ ngập trong biển tiền, thức trắng đêm đếm cũng không hết của nả mình có được.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho độc giả!

3 con giáp may mắn ngập trời, đại cát đại lợi, phát tài rực rỡ sau ngưỡng 30

3 con giáp may mắn ngập trời, đại cát đại lợi, phát tài rực rỡ sau ngưỡng 30

Thuở thiếu thời dù cơ cực, khốn khó đến mấy thì sau ngưỡng 30, những con giáp may mắn này sẽ vét sạch túi thần tài, nằm trên đống vàng, thức trắng đêm để đếm tiền.

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