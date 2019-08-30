Lấy 3 con giáp chung thủy này làm chồng, phụ nữ cả đời hạnh phúc, chẳng bao giờ phải đi đánh ghen

Tâm linh - Tử vi 30/08/2019 15:12

Đàn ông thuộc top con giáp chung thủy này không bao giờ phản bội vợ con, tiểu tam dù cởi sạch đồ cũng không thể khiến anh ấy xao động.

Là phụ nữ, nhất định phải chọn đàn ông thuộc top con giáp chung thủy này để gửi gắm đời mình. Bởi lẽ, anh ấy không chỉ trung thực, chân thành mà còn sẵn lòng làm mọi thứ để vợ vui. Thế nên, muốn có hôn nhân hạnh phúc chị em đừng bỏ lỡ người chồng “vàng mười” này.

con giap chung thuy 1
Lấy đàn ông đứng đầu top con giáp chung thủy như Tỵ làm chồng, cả đời phụ nữ không cần phải giữ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông tuổi Tỵ

Trời sinh đàn ông tuổi Tỵ nổi tiếng chung tình, dẫu đào hoa, được nhiều phụ nữ tán tỉnh nhưng họ chưa bao giờ đùa giỡn tình cảm của bất cứ ai. Nếu người khác sẽ lợi dụng sức hút của mình để tha hồ trăng hoa thì Tỵ lại “giữ thân như ngọc”. Chỉ khi tìm thấy chân ái đời mình họ mới dám mở lòng để yêu thương, nguyện bên nhau trọn kiếp.

Lấy đàn ông tuổi Tỵ làm chồng, cả đời phụ nữ không cần phải giữ chồng. Bởi lẽ, trong tâm trí anh ấy chỉ có mỗi vợ con, mọi việc anh ấy làm cũng cốt để vợ con hạnh phúc ấm êm.

con giap chung thuy 2
Làm vợ Dần, cả đời phụ nữ sẽ không bao giờ phải chịu ấm ức, khổ tâm vì anh ấy là người đàn ông thương vợ nhất đời - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông tuổi Dần

Sách tử vi 12 con giáp có nói, Dần là mẫu đàn ông mạnh mẽ, cương trực và trọng chữ tín. Yêu hết mình, sẵn lòng vì người mình yêu mà ôm lấy thua thiệt vào người, không ca thán, chẳng oán than chính là chân dung của Dần khi yêu.

Sau khi kết hôn, con giáp chung tình này càng hết lòng hết dạ vì người phụ nữ của đời mình. Nếu người khác lười nhác, chờ vợ phục vụ từ A đến Z thì chồng tuổi Dần lại biết cách sẻ chia việc nhà, vun vén cho hạnh phúc gia đình. Làm vợ Dần, cả đời phụ nữ sẽ không bao giờ phải chịu ấm ức, khổ tâm vì anh ấy là người đàn ông thương vợ nhất đời.

con giap chung thuy 3
Chồng tuổi Thân còn hết mực thủy chung, cả đời chỉ biết mỗi vợ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông tuổi Thân

Thân là người lạc quan, sống tích cực và có chí tiến thủ. Chỉ cần đặt ra mục tiêu chàng giáp này sẽ chẳng nề hà bất cứ điều gì để đạt được thành tựu mình mong muốn. Nhờ thế, chẳng cần dựa vào bất cứ ai Thân cũng có nhà cao cửa rộng, tiền bạc dư dả sau ngưỡng 35.

Lấy đàn ông tuổi này làm chồng, chị em sẽ được nuông chiều như bà hoàng, tiêu xài thả ga cũng không lo cạn túi. Hơn cả, chồng tuổi Thân còn hết mực thủy chung, cả đời chỉ biết mỗi vợ.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho độc giả. 

3 con giáp may mắn ngập trời, đại cát đại lợi, phát tài rực rỡ sau ngưỡng 30

3 con giáp may mắn ngập trời, đại cát đại lợi, phát tài rực rỡ sau ngưỡng 30

Thuở thiếu thời dù cơ cực, khốn khó đến mấy thì sau ngưỡng 30, những con giáp may mắn này sẽ vét sạch túi thần tài, nằm trên đống vàng, thức trắng đêm để đếm tiền.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp đàn ông thương vợ con giáp chung tình

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 45 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 15 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 1 giờ 45 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 2 giờ 15 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 3 giờ 15 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 15 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 5 giờ 15 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 6 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi