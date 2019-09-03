Phát hờn với 3 con giáp may mắn nhất tuần, mưa tài lộc ập xuống đầu, liên tục đón hỷ sự vào nhà

Tâm linh - Tử vi 03/09/2019 12:27

Nếu thuộc  top con giáp may mắn nhất tuần này, gia chủ sẽ bất ngờ chuyển vận, tình tiền viên mãn, phất lên như diều gặp gió.

Tử vi 12 con giáp có nói, nếu thuộc top con giáp may mắn nhất tuần (2/9 - 8/9) gia chủ sẽ đại cát đại lợi, làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, nhất định phải giàu.

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Là con giáp may mắn nhất tuần nên Thìn sẽ liên tục đón hỷ sự vào nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trời sinh Thìn là con giáp mạnh mẽ, khôn ngoan và được bề trên hết lòng thương yêu, chiều chuộng. Cộng thêm đức tính kiên định, dám nghĩ dám làm nên ngay từ thuở độc thân Thìn đã có cuộc sống sung túc đủ đầy, bạc tiền dư dả.

Tử vi học có nói, tháng 9/2019 là tháng mở đầu cho chuỗi ngày tài lộc hanh thông vượng phát của Thìn. Đặc biệt, trong tuần mới này Thìn sẽ liên tục đón hỷ sự vào nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Từ đây đến cuối tuần con giáp may mắn này  sẽ có cơ hội đổi đời, đã giàu lại càng giàu hơn.

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Tử vi tuần mới có nói, dù không mưu cầu tài lộc nhưng Mão vẫn sẽ đại cát đại lợi, làm đâu thắng đó - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Dù là đàn ông hay phụ nữ thì người tuổi Mão cũng chăm chỉ, cần cù và biết cách đối nhân xử thế. Nếu người khác thấy khó khăn mà chùn bước, thấy nguy nan mà buông xuôi thì Mão luôn vững tin mà tiến về phía trước. Tự tin vào chính mình, vào năng lực của bản thân nên Mão sẽ gặp nhiều may mắn, có cơ may lội ngược dòng.

Tử vi tuần mới có nói, dù không mưu cầu tài lộc nhưng Mão vẫn sẽ đại cát đại lợi, làm đâu thắng đó. Dù làm công ăn lương hay làm chủ thì con giáp may mắn này cũng kiếm được bộn tiền, nằm trên đống vàng.

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Đã giàu lại càng sang, đã phú quý lại đức độ thông minh nên Sửu sẽ có cuộc đời an yên, hạnh phúc hơn người - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Chịu thương chịu khó, sống trách nhiệm và không ngừng nỗ lực nên càng về hậu vận Sửu càng tích lũy được khối tài sản khiến ai cũng choáng váng. Đã giàu lại càng sang, đã phú quý lại đức độ thông minh nên Sửu sẽ có cuộc đời an yên, hạnh phúc hơn người.

Sách tử vi tướng số chỉ rõ, trong tuần (2/9 - 8/9) Sửu sẽ làm ăn thuận lợi, được quý nhân che chở, thần tài rót lộc vào nhà. Vận may đeo bám sẽ khiến con giáp này có những tháng cuối năm mỹ mãn như ý, tài lộc đầy nhà. Thế nên, dù hiện tại có chông chênh đến mấy Sửu cũng đừng lo ngại.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho độc giả.

Thần tài rót lộc vào nhà, 3 con giáp phú quý không mời mà đến, hỷ sự ập xuống đầu trong 10 ngày tới

Thần tài rót lộc vào nhà, 3 con giáp phú quý không mời mà đến, hỷ sự ập xuống đầu trong 10 ngày tới

Trong 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn này sẽ đại hỷ đại tài, công việc thuận lợi, của nả đầy nhà, bạc tiền dư dả, thoát kiếp nghèo hèn.

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