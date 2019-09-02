Thần tài rót lộc vào nhà, 3 con giáp phú quý không mời mà đến, hỷ sự ập xuống đầu trong 10 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 02/09/2019 05:00

Trong 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn này sẽ đại hỷ đại tài, công việc thuận lợi, của nả đầy nhà, bạc tiền dư dả, thoát kiếp nghèo hèn.

Sau những tháng năm cơ cực, khốn khó thì 10 ngày tới, những con giáp may mắn này sẽ uống no lộc trời, ăn nên làm ra, đổi đời trong chớp mắt.

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Nhờ có cát tinh chiếu mệnh, thần tài theo chân con giáp may mắn này sẽ đại cát đại lợi, kiếm tiền dễ như trở bàn tay - Ảnh minh họa: Internet

1. Tuổi Hợi

Dĩ hòa vi quý, hiền lành nhưng cực thông minh, nhạy bén nên Hợi thừa khôn ngoan để có thể sở hữu cuộc sống đủ đầy, sung túc. Tuy nhiên, do bị kẻ xấu ganh ghét, hãm hại nên những tháng đầu năm Hợi gặp phải khá nhiều chông gai, khó khăn trong tài chính.

Thế nhưng, trong 10 ngày tới, nhờ có cát tinh chiếu mệnh, thần tài theo chân Hợi sẽ đại cát đại lợi, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Chẳng những trả hết nợ nần, Hợi còn có của ăn của để, thoải mái tiêu pha, đón Tết cực to.

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Con giáp giàu có này còn có tương lai xán lạn, hết năm ắt trở thành tỷ phú, lắm của nhiều tiền - Ảnh minh họa: Internet

2. Tuổi Dậu

Sách tử vi 12 con giáp có nói, Dậu dù là đàn ông hay phụ nữ đều chăm chỉ cần cù, không quản khốn khó. Dám nghĩ dám làm, có tham vọng và khát khao đổi đời nên ngay từ những ngày đầu lập nghiệp Dậu đã nỗ lực hơn người.

Số trời đã định, Dậu sẽ tự tạo phú quý cho bản thân nhờ năng lực tuyệt vời của mình. Đặc biệt, 10 ngày tới Dậu sẽ được ban phúc lành, đạp trúng hũ vàng. Chẳng những thu nhập tăng vọt, tiền chất chật nhà con giáp giàu có này còn có tương lai xán lạn, hết năm ắt trở thành tỷ phú, lắm của nhiều tiền.

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Hiếu thuận, làm ăn đàng hoàng lại có chí tiến thủ nên Tỵ được trời thương, dù gặp nguy nan cũng có quý nhân phù trợ, tai qua nạn khỏi - Ảnh minh họa: Internet

3. Tuổi Tỵ

Thông minh, nhanh nhẹn và ham học hỏi nên Tỵ chưa bao giờ bỏ lỡ cơ hội gầy dựng cuộc sống đủ đầy, sung túc cho bản thân và gia đình. Vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói là thế nhưng Tỵ sống tình cảm và thương yêu mẹ cha hết mực.

Hiếu thuận, làm ăn đàng hoàng lại có chí tiến thủ nên Tỵ được trời thương, dù gặp nguy nan cũng có quý nhân phù trợ, tai qua nạn khỏi. Bước chân vào tháng 9/2019, Tỵ sẽ có cơ may lội ngược dòng, dư sức tích trữ cả kho tiền.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho độc giả.

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Chỉ vài tháng cuối năm đã dư sức giúp 3 con giáp may mắn này đổi đời ngoạn mục, nghèo mấy cũng thành đại gia bạc tỷ, gánh lộc vào nhà.

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