2 ngày đầu tuần mới (16/8-17/8), mở cửa đón Thần Tài, chiêu đón tiệc Quý nhân, 3 con giáp vận đỏ ghé thăm, công danh thành đạt, càng tiêu tiền xả láng càng kiếm về gấp bội

Tâm linh - Tử vi 15/08/2022 23:25

Theo tử vi 2022, những ngày đầu tuần mới, 3 con giáp có con đường công danh rất vượng, tài chính có thể nói là phất lên không ai bằng.

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý có khả năng kiếm tiền cực đỉnh, xài tiền cũng không ai sánh bằng. Tuy nhiên bạn càng tiêu tiền càng có nhiều cơ hội kiếm lại gấp bội. Có thể nói vận mệnh của Tý được quý nhân nâng đỡ, không bao giờ lâm vào tình trạng túng thiếu, vay mượn khắp nơi. 2 ngày đầu tuần mới (16/8-17/8), bạn có bản chất lương thiện, vui vẻ, hòa đồng nên được nhiều người yêu mến. Khi khó khăn lúc nào cũng có người ra tay giúp đỡ, gặp đại nạn cũng nhanh chóng vượt qua. Mục tiêu duy nhất trong cuộc đời này của Tý là kiếm tiền và hưởng thụ. Bạn sẵn sàng chi tiền triệu để mua sắm, chăm lo cho bản thân và gia đình. Con giáp này tính cách rất phóng khoáng, khi thấy ai khó khăn bạn cũng đồng cảm và giúp đỡ.

Được Thần tài hỗ trợ, tuổi Tý khá suôn sẻ trong các dự định và đa số các kế hoạch của họ đều thành công hơn cả mong đợi. Không chỉ cải thiện thu nhập và tình hình tài chính của mình, mà tuổi Tý còn có thể nâng tầm vị thế của họ. Đây là điều mà không phải con giáp nào cũng may mắn có được.

2 ngày đầu tuần mới (16/8-17/8), mở cửa đón Thần Tài, chiêu đón tiệc Quý nhân, 3 con giáp vận đỏ ghé thăm, công danh thành đạt, càng tiêu tiền xả láng càng kiếm về gấp bội - Ảnh 1
Con giáp Tý cực kì thành công. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tính cách của người tuổi Ngọ rất dễ bị kích động, đặc biệt là đối với chuyện tiêu tiền. Người tuổi Ngọ thường vì một phút bốc đồng mà mua sắm những đồ vật không cần thiết. Có thể nói lương vừa đến tay thì đã được con giáp này tiêu hết. Nhưng do người tuổi Ngọ thường có Tài vận may mắn hơn những con giáp khác nên ngoài lương, còn có những khoản thu nhập khác do đó con giáp này thường không phải đau đầu về tiền bạc.

Ngọ biết cách quản lý chi tiêu hợp lý, không phung phí vào những chuyện vô nghĩa. Bạn biết đầu tư vào bất động sản hay chứng khoán để kiếm lời. Vì vậy tài sản của Ngọ ngày càng bội thu chứ không thất thoát đồng nào. Con giáp này thậm chí may mắn không bao giờ lâm vào tình cảnh thiếu thốn.

2 ngày đầu tuần mới (16/8-17/8), mở cửa đón Thần Tài, chiêu đón tiệc Quý nhân, 3 con giáp vận đỏ ghé thăm, công danh thành đạt, càng tiêu tiền xả láng càng kiếm về gấp bội - Ảnh 2
Con giáp Ngọ may mắn không thôi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu thường rất coi trọng chất lượng cuộc sống, và thường thích những đồ vật thời thượng nhất, sẵn sàng bỏ tiền ra mua sắm những đồ vật đó. Con giáp thường không kiềm chế được ham muốn mua sắm của mình. Người tuổi Dậu bẩm sinh đã mang mệnh phú quý, thường từ nhỏ đã không phải lo lắng về tiền bạc. Bước sang tháng 8 âm, các yếu tố thiên thời - địa lợi - nhân hòa tiếp tục phát huy và đem lại thành công cho tuổi Dậu. Vận may của họ sẽ còn kéo dài, chỉ cần cẩn trọng trong những tháng trc đó, đến cuối năm, nếu nhắc tới những con giáp giàu có nhất năm mà không có tuổi Dậu thì quả là 1 thiếu sót lớn.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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