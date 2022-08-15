Đúng 4 giờ chiều mai (16/8), Thần Tài gọi tên trúng số phát tài, 3 con giáp tiền về chật két, lộc phất lên cao, tài sản không ngừng gia tăng

Tâm linh - Tử vi 15/08/2022 19:35

Tử vi 2022, vào đúng 4 giờ chiều mai (16/8), 3 con giáp có tiền tài chảy vào túi, lộc phát tới tấp, may mắn như bắt được vàng.

Tuổi Ngọ

Phần lớn những người thuộc tuổi Ngọ làm việc rất chăm chỉ, cần cù và giỏi trong việc tích trữ, dành dụm tiền bạc.

Đúng 4 giờ chiều mai (16/8) Ngọ được dự báo sẽ có được nguồn tài chính dồi dào, thăng tiến cực nhanh trong công việc. Do được thần tài phù hộ, lại có quý nhân nâng đỡ Ngọ càng đắc tài đắc lộc, làm ăn vượng phát. Những người tuổi Ngọ cần biết nắm lấy cơ hội, nỗ lực hết mình con giáp giàu sang này ắt làm 1 hưởng 10, tiền vào như nước cuộc sống lên hương.

Đúng 4 giờ chiều mai (16/8), Thần Tài gọi tên trúng số phát tài, 3 con giáp tiền về chật két, lộc phất lên cao, tài sản không ngừng gia tăng - Ảnh 1
Con giáp Ngọ có cuộc sống lên hương. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi, những người tuổi Tỵ rất tháo vát, giỏi phân tích và giải quyết vấn đề. Họ không bao giờ để mình rơi vào trạng thái mơ hồ. Với tính cách hòa đồng và khéo léo trong giao tiếp, người tuổi này thường được người yêu kẻ mến, trời sinh mang nhiều phúc khí.

Thêm vào đó, người tuổi Tỵ rất giỏi quan sát, học hỏi từ những kiến ​​thức tưởng chừng nhỏ nhặt nhất. Bởi vậy, chỉ cần nhìn thấy được cơ hội kiếm tiền trong kinh doanh, họ sẽ mạnh dạn nắm bắt và làm nên thành công. Đúng 4 giờ chiều mai (16/8), tài lộc của những người này hứa hẹn sẽ thoải mái hơn, việc trở nên giàu có trong một thời gian ngắn là điều nằm trong tầm tay. Người tuổi Tỵ có nhiều khởi sắc. Con giáp may mắn đón nhận nhiều may mắn trong cả công việc lẫn cuộc sống. Đối với sự nghiệp, bản mệnh thu được nhiều tiền của, có được cuộc sống dư dả, thoải mái. Không cần tốn quá nhiều công sức, Tỵ vẫn có được những gì mình muốn.

Đúng 4 giờ chiều mai (16/8), Thần Tài gọi tên trúng số phát tài, 3 con giáp tiền về chật két, lộc phất lên cao, tài sản không ngừng gia tăng - Ảnh 2
Con giáp Tỵ may mắn đón nhận nhiều may mắn trong cả công việc lẫn cuộc sống. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Đúng 4 giờ chiều mai (16/8), người tuổi Dần sẽ có cơ hội xoay chuyển vận mệnh, mở ra một tương lai tươi sáng, rộng mở riêng cho mình. Tử vi cho biết đúng 4 giờ chiều mai (16/8), tuổi Dần chính là con giáp may mắn này sẽ chính thức giã từ với giai đoạn khó khăn, chật vật trước đó, mà đón chào vô vàn phúc lộc, tiền tài khiến ai cũng phải ghen tỵ.

Dần sẽ liên tục trúng đậm nhiều bản hợp đồng lớn, chiến thắng được các đối thủ cạnh tranh và giành về những khoản lợi nhuận kếch xù. Những người tuổi Dần sẽ có cơ hội thăng quan phát tài trong những ngày tới, hãy tận dụng cơ hội trời cho này để thăng quan tiến chức tạo dựng tương lai tốt đẹp nhất cho mình.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Vào 3 giờ sáng ngày mai (16/8), phước báu dư đầy, 3 con giáp tha hồ phát tài, phúc lộc đủ đầy, hạnh phúc dư dôi, tiêu tiền khỏi phải nghĩ

Vào 3 giờ sáng ngày mai (16/8), phước báu dư đầy, 3 con giáp tha hồ phát tài, phúc lộc đủ đầy, hạnh phúc dư dôi, tiêu tiền khỏi phải nghĩ

Tử vi 2022 trong 4 ngày đầu tuần (16.8 - 19.8), 3 con giáp có căn phú quý, hưởng mọi phúc lộc trời cho, may mắn nhân đôi, vận trình sáng rực.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp

TIN MỚI NHẤT

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 58 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 1 giờ 58 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 2 giờ 58 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 3 giờ 28 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 4 giờ 9 phút trước
Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 5 giờ 12 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 5 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026