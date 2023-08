Theo tử vi học, kể từ sau Rằm tháng 7 là thời cơ hoàng kim của Ngọ. Đây chính là lúc tuổi Ngọ được thần tài chiếu cố. Không những sự nghiệp may mắn mà họ liên tiếp có cơ hội làm giàu. Dự kiến qua đầu năm sau, tuổi Ngọ sẽ gầy dựng được cơ ngơi vững chắc khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Trời sinh tuổi Ngọ là những người thích tự do sáng tạo, họ không thích bị ràng buộc và muốn tự làm những điều mình thích. Trên thực tế, họ là những người hay sáng tạo và tạo được nhiều thành quả tuyệt vời. Dù năm trước họ đã trả giá khá nhiều, thu về chẳng được bao nhiêu nhưng trong năm 2022, họ sẽ không bao giờ để mình làm việc vô ích nữa.

Tuy ban đầu có chút bất ổn nhưng chỉ cần con giáp tuổi Dần vững tâm, can đảm, kiên trì thì sẽ sớm thành công. Tuổi Dần có thể chấp nhận khai phá những dự án mới. Nhờ có can đảm dám khiêu chiến với khó khăn thử thách nên người tuổi Dần giành được thắng lợi ở lĩnh vực chưa ai dám làm.

Con giáp Dần may mắn đầy nhà. Ảnh minh họa: Internet

Tuy ban đầu có chút bất ổn nhưng chỉ cần con giáp này vững tâm, can đảm, kiên trì thì sẽ sớm thành công. Kể từ sau Rằm tháng 7 không chỉ không chịu tổn thất nào mà con giáp tuổi Dần sinh năm 1986 còn có hy vọng lật ngược thế cờ, biến nguy thành an, mở ra bước ngoặt quan trọng của cuộc đời. Kể từ đây, người tuổi Dần sẽ bước vào giai đoạn mới đầy may mắn, thẳng tiến đến thành công mà không lo tiểu nhân hãm hại. Trong chuyện tình cảm cũng suôn sẻ, ngọt ngào.

Tuổi Sửu

Cái tên nằm trong số các con giáp đổi vận giàu sụ sắp tới chính là người tuổi Sửu. Sửu sẽ dần cảm thấy cuộc sống và sự nghiệp của mình đang chuyển sang một hướng mới. Đặc biệt, nhờ được Thần Tài trông nom, tài lộc của Sửu vô cùng hanh thông, làm việc gì cũng có quý nhân phù trợ nên "làm đâu thắng đấy". Nhất là các kế hoạch đầu tư gặp thời cơ khởi sắc. Với sự tự tin, tinh thần cầu tiến, ý chí kiên định, tuổi này có thể vượt qua thách thức của công việc trong năm Quý Mão và đạt được thành công lớn, tài lộc ngày một dồi dào.

Tử vi dự báo rằng vận trình của người tuổi Sửu kể từ sau Rằm tháng 7 được quan hệ tương sinh với Thái Tuế và được nhiều cát tinh chiếu mạng hỗ trợ rất nhiều. Với sự thông minh và hành xử khéo léo, con giáp này có thể giải quyết công việc cũng như khắc phục khó khăn một cách dễ dàng. Mọi khó khăn được con giáp này giải quyết nhanh chóng dễ dàng giúp họ đạt công danh vượt trội.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm