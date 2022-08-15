Đúng 13h ngày 16/8/2022, chạm thời khắc trời cho, 3 con giáp tha hồ hưởng phúc, tài mệnh cập bến, hai tay nắm đầy tiền, tình duyên, gia sản chất như núi

Tâm linh - Tử vi 15/08/2022 13:36

Tử vi 12 con giáp vào đúng 13h ngày 16/8/2022 nhận định, 3 con giáp được lận lưng phú quý, tài vận lên cao, tiền về chật túi.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi bẩm sinh đã được ngũ hành thổ tương trợ, hơn nữa là lại người thông minh lanh lẹ, làm việc gì cũng nhanh chóng hoàn thành một cách xuất sắc nhất.

Đúng 13h ngày 16/8/2022, gặp được cục diện tương hợp, người tuổi Mùi bước vào đại vận, nhanh chóng lọt vào mặt xanh của cấp trên, được giao cho những công việc, dự án quan trọng nên sự nghiệp thăng tiến phi mã. Cùng với đó, nguồn thu nhập của con giáp này cũng trở nên dồi dào. Tiền bạc không còn là vấn đề khiến con giáp này đau đầu nữa. Con giáp này cũng có phú quý vây quanh, tình tiền hạnh phúc, tràn đầy.

Đúng 13h ngày 16/8/2022, chạm thời khắc trời cho, 3 con giáp tha hồ hưởng phúc, tài mệnh cập bến, hai tay nắm đầy tiền, tình duyên, gia sản chất như núi - Ảnh 1
Đúng 13h ngày 16/8/2022, gặp được cục diện tương hợp, người tuổi Mùi gặp may mắn, số trúng lớn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân là con giáp nhanh nhẹn, khôn khéo và cực thông minh. Dẫu không được sinh ra trong gia đình trâm anh thế phiệt nhưng chính Thân sẽ tự mình làm giàu, đổi đời ngoạn mục. Họ thăng tiến liên tục, sự nghiệp phất lên nhanh chóng khiến ai cũng kiêng nể.

Đúng 13h ngày 16/8/2022, người tuổi Thân sẽ vượng vận tài lộc, làm đâu thắng đó. Họ sẽ hốt lộc vào nhà, ôm hết may mắn trong thiên hạ vào người khiến ai cũng hờn ghen. Nếu biết nắm bắt thời cơ, đi đúng hướng Thân sẽ ngày càng giàu sang, viên mãn. Đúng 13h ngày 16/8/2022, do bước vào cục diện “Kim sinh Thủy” nên Thân sẽ gặp được quý nhân nâng đỡ, chắc chắn sẽ thăng quan tiến chức, công việc phát triển như vũ bão.

Đúng 13h ngày 16/8/2022, chạm thời khắc trời cho, 3 con giáp tha hồ hưởng phúc, tài mệnh cập bến, hai tay nắm đầy tiền, tình duyên, gia sản chất như núi - Ảnh 2
Tuổi Thân có phú quý kề lưng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn thẳng thắn, lạc quan, tích cực và luôn tràn đầy sức sống. Họ không ngừng học hỏi, luôn tìm kiếm những cơ hội thăng tiến trong cuộc việc. Khi làm bất cứ việc gì, con giáp này đều lập kế hoạch kỹ lưỡng trước khi làm. Vì vậy, con giáp này ít khi mắc sai lầm.

Tuy thời trẻ, người tuổi Thìn còn gặp nhiều va vấp. Nhưng đến tuổi trung niên, họ dần đạt được những ước mơ, hiện thực hóa những kế hoạch của bản thân.

Đối với họ, trưởng thành là một quá trình diễn ra từ từ và con giáp tuổi Thìn sẽ không vội vàng để đạt được thành công.

Đúng 13h ngày 16/8/2022, con giáp tuổi Thìn có tài lộc dồi dào, nhận tin vui trong sự nghiệp. Người tuổi này đang muốn chuyển việc cũng tìm được công việc ưng ý. Trong khi đó, người đi xa có thành quả mang về. Người đang ốm đau cũng gặp thầy gặp thuốc, sớm bình phục.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi tuần mới (15/8 - 21/8): Thần Tài yêu thương ban phúc, 3 con giáp kiếm tiền 'khủng' nhất, tay phải nắm vàng, tay trái nắm bạc, mọi bề suôn sẻ hanh thông, bình an, phát tài ngoạn mục

Tử vi tuần mới (15/8 - 21/8): Thần Tài yêu thương ban phúc, 3 con giáp kiếm tiền 'khủng' nhất, tay phải nắm vàng, tay trái nắm bạc, mọi bề suôn sẻ hanh thông, bình an, phát tài ngoạn mục

Trong tử vi tuần mới (15/8 - 21/8), 3 con giáp có cơ hội lội ngược dòng, vận trình suôn sẻ đến bất ngờ, có tiền của phát tài rực rỡ.

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