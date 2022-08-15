Đúng 4 giờ sáng mai (16/8), vượt qua hết thời gian khó, 3 con giáp thông minh bản lĩnh, tài chính vững vàng, lập nghiệp ở đâu cũng chiến thắng

Tâm linh - Tử vi 15/08/2022 23:08

Tử vi 12 con giáp may mắn cho hay, đúng 4 giờ sáng mai (16/8), những con giáp này bằng mọi giá vươn lên đỉnh cao, tài vận rất hanh thông khiến người khác phải kiêng nể.

Tuổi Ngọ

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Ngọ thường nổi bật với sự thông minh, sắc sảo và máu phiêu lưu của họ. Họ là những cá nhân không muốn thỏa hiệp với những thứ khuôn mẫu và sáo rỗng, mà luôn muốn khám phá, tìm tòi.

Nếu như năm trước đó, tuổi Ngọ có hạn Thái tuế, công việc và cuộc sống chịu nhiều hạn chế, bó buộc thì sang năm Nhâm Dần này, họ được cho là sẽ có những bứt phá mạnh mẽ hơn bao giờ hết và gần như mọi dự định của họ sẽ đều được hiện thực hóa.

Trong sự nghiệp, tuổi Ngọ sẽ gặt hái được những thành công rực rỡ, đó đó tình hình tài chính của họ được cho là sẽ rất khả quan. Với sự thông minh, nhanh nhạy của mình, lại được Thần tài hỗ trợ, tuổi Ngọ chỉ cần chăm chỉ, nỗ lực làm việc là sẽ không có gì cần phải lo lắng.

Đúng 4 giờ sáng mai (16/8), vượt qua hết thời gian khó, 3 con giáp thông minh bản lĩnh, tài chính vững vàng, lập nghiệp ở đâu cũng chiến thắng - Ảnh 1
Con giáp tài vận hanh thông vô cùng. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, đúng 4 giờ sáng mai (16/8) với tuổi Ngọ là họ có thể bắt tay vào công việc. Đặc biệt, từ tháng 8 đến tháng 12 là khoảng thời gian vô cùng may mắn của tuổi Ngọ, nên thực hiện các dự án quan trọng trong công việc thì sẽ thu về nhiều thành tựu. Vì thế, ngay những tháng này, tuổi Ngọ hãy biết nắm bắt lấy cơ hội để biến những giấc mơ của họ trở thành sự thật. Con giáp này bảo đảm đi đến đâu cũng thắng lợi.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là những người có tư duy rõ ràng, mạch lạc, rất sắc sảo và nhanh nhạy trong các vấn đề liên quan đến chuyện kinh doanh, tiền bạc. Theo các chuyên gia phong thủy, đúng 4 giờ sáng mai (16/8), tuổi Dậu sẽ càng trở nên độc lập và mạnh mẽ hơn, nhất là trong các quyết định làm ăn. Họ dám nghĩ, dám làm và dám đi những con đường khác biệt để tự tạo ra lối đi riêng của mình.

Được Thần tài hỗ trợ, tuổi Dậu khá suôn sẻ trong các dự định và đa số các kế hoạch của họ đều thành công hơn cả mong đợi. Không chỉ cải thiện thu nhập và tình hình tài chính của mình, mà tuổi Dậu còn có thể nâng tầm vị thế của họ. Đây là điều mà không phải con giáp nào cũng may mắn có được.

Đúng 4 giờ sáng mai (16/8) là những thời điểm vô cùng thuận lợi của tuổi Dậu, dự án nào được thực hiện cũng dễ có kết quả tốt, do đó cần biết để nắm bắt.

Đúng 4 giờ sáng mai (16/8), vượt qua hết thời gian khó, 3 con giáp thông minh bản lĩnh, tài chính vững vàng, lập nghiệp ở đâu cũng chiến thắng - Ảnh 2
Con giáp tuổi Dậu tiền vô như nước. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người ta quan niệm rằng hình ảnh rồng bay lên trời cao là biểu tượng thịnh vượng, phát triển, may mắn. Vì thế mà những người sinh cùng này đều có ý chí, quyết tâm vươn lên mạnh mẽ. Họ thích chinh phục thử thách và đối mặt với những khó khăn, nguy hiểm.

Tuổi Thìn ngay từ khi còn bé đã là một đứa trẻ hiếu động, ham chơi, thích học hỏi, tìm tòi khám phá mọi thứ xung quanh. Khi lớn lên, cuộc sống đã dạy và rèn luyện cho họ ý chí, sự quyết tâm và lòng can đảm dể có thể chinh phục được mục tiêu, thử thách.

Đúng 4 giờ sáng mai (16/8), những người tuổi Rồng không bao giờ chịu bó buộc mình trong một không gian chật hẹp, nhỏ bé. Họ muốn vươn tới bầu trời xanh, cao, rộng để thỏa sức vẫy vùng và biến ước mơ của bản thân mình thành hiện thực.

Khát vọng được phát triển, khẳng định bản thân của người tuổi Rồng như một ngọn lửa rực cháy, có thể thiêu đốt tất cả những khó khăn, nguy hiểm ở phía trước. Họ cũng thuộc những người bị ảnh hưởng sâu sắc bởi quyền lực, địa vị và cuộc sống xa xỉ.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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