Đúng 4 ngày tới (16.8 - 19.8), 3 con giáp rũ sạch xui xẻo, thoát cảnh khốn khó, đổi vận giàu sang, thắng lớn liên tiếp, tha hồ đếm tiền mỏi tay

Tâm linh - Tử vi 15/08/2022 20:15

Theo tử vi 2022, những con giáp sắp tới không còn khốn khó, may mắn đến gần, công danh bổng lộc về túi.

Tuổi Mùi

Tử vi học có nói, đúng 4 ngày tới (16.8 - 19.8), tuổi Mùi cũng sẽ khổ tận cam lai, được thượng đế ban nhiều phúc đức và may mắn. Cuộc sống tuổi Mùi sẽ bước qua giai đoạn mới hưng thịnh hơn.

Có thể tuổi Mùi sẽ không quá giàu có nhưng họ lại có được cơ ngơi vững chắc cùng một cuộc sống gia đình ấm êm, hạnh phúc khiến nhiều người ghen tị.

Trời sinh tuổi Mùi là những người chăm chỉ, siêng năng và biết nhẫn nại. So với những con giáp khác, tuổi Mùi tâm niệm, mọi chuyện trong cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý mình, vì vậy nếu không tự nỗ lực bản thân thì sẽ không bao giờ thành công được.

Đúng 4 ngày tới (16.8 - 19.8), 3 con giáp rũ sạch xui xẻo, thoát cảnh khốn khó, đổi vận giàu sang, thắng lớn liên tiếp, tha hồ đếm tiền mỏi tay - Ảnh 1
Cuộc sống tuổi Mùi sẽ bước qua giai đoạn mới hưng thịnh hơn. Ảnh minh họa: Internet

Những năm trước, tuổi Mùi đã phải trải qua không ít khó khăn, vất vả, nhưng họ luôn quyết tâm hướng đến mục tiêu sống của mình nên bằng lòng đánh đổi, thậm chí là hy sinh. Dù không được gì nhưng họ cũng không hối hận vì biết rằng mình đã làm hết sức. Cuối năm nay, tuổi Mùi sẽ được quý nhân giúp đỡ, cũng không phải lo cơm áo gạo tiền, tiền bạc cũng đầy đủ để sống an nhàn.

Tuổi Dần

Theo tử vi dự báo, tuổi Dần càng về cuối năm càng thoát khỏi hạn năm tuổi nên có thể đón những bước tiến mới khả quan. Con giáp này có nhiều chuyển biến tích cực trong các lĩnh vực, đặc biệt là về chuyện tiền bạc. Trong năm, bản mệnh có thể cơ hội đầu tư, đạt lợi nhuận cao hơn.

Tuổi Dần là con giáp thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng nên dù làm ở lĩnh vực nào cũng có thể gặt hái thành công nhất định. Tất nhiên, bản mệnh cũng có lúc sẽ phải đối mặt với vận xui, tiểu nhân, khiến công sức bỏ ra không đạt được kết quả như ý muốn.

Đúng 4 ngày tới (16.8 - 19.8), 3 con giáp rũ sạch xui xẻo, thoát cảnh khốn khó, đổi vận giàu sang, thắng lớn liên tiếp, tha hồ đếm tiền mỏi tay - Ảnh 2
Đúng 4 ngày tới (16.8 - 19.8), tuổi Dần có khả năng kiếm được nhiều tiền nhờ chính sức lực của bản thân. Ảnh minh họa: Internet

Rất may, ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn, tuổi Dần vẫn giữ được quyết tâm cao độ, tiếp tục cố gắng, chờ ngày trở mình. Cũng nhờ vậy, đúng 4 ngày tới (16.8 - 19.8), tuổi Dần có khả năng kiếm được nhiều tiền nhờ chính sức lực của bản thân. Tuổi Dần có thể đón những bước tiến mới đầy suôn sẻ và khả quan trong năm tới.

Tuổi Ngọ

Con giáp này được dự đoán có nhiều chuyển biến tích cực ở các lĩnh vực, đặc biệt là phương diện tiền bạc. Trong năm, bản mệnh sẽ có cơ hội mở mang thêm, có dấu hiệu đạt lợi nhuận cao về kinh doanh, đầu tư.

Vốn dĩ Ngọ luôn được đánh giá là con giáp thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng nên dù làm nghề gì, trong lĩnh vực nào cũng có thể nhanh chóng thích nghi, đạt được vị trí nhất định. Tuy nhiên người tính không bằng trời tính, vẫn có những thời điểm bản mệnh phải chịu sự kìm kẹp của vận xui, bỏ công bỏ sức mà vẫn chưa thu hoạch như ý muốn.

Thật may vì ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, Ngọ vẫn giữ được sự quyết tâm cao độ của mình. Thời gian qua, trí tuệ và năng lực của bạn không hề bị mai một mà ngày càng được rèn luyện sắc bén và trở nên linh hoạt hơn.

Cũng nhờ vậy, đúng 4 ngày tới (16.8 - 19.8), tuổi Ngọ cho thấy khả năng kiếm được nhiều tiền bằng chính năng lực và bản lĩnh của mình. Nhờ sự nhanh nhạy của bản thân, bạn có thể không mất nhiều thời gian để nắm bắt cơ hội tốt ngay trước mắt.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 4 giờ chiều mai (16/8), Thần Tài gọi tên trúng số phát tài, 3 con giáp tiền về chật két, lộc phất lên cao, tài sản không ngừng gia tăng

Đúng 4 giờ chiều mai (16/8), Thần Tài gọi tên trúng số phát tài, 3 con giáp tiền về chật két, lộc phất lên cao, tài sản không ngừng gia tăng

Tử vi 2022, vào đúng 4 giờ chiều mai (16/8), 3 con giáp có tiền tài chảy vào túi, lộc phát tới tấp, may mắn như bắt được vàng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp

TIN MỚI NHẤT

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 59 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 1 giờ 59 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 2 giờ 59 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 3 giờ 29 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 4 giờ 10 phút trước
Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 5 giờ 12 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 5 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026