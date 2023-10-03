13 ngày tới (4/10 - 16/10), 3 con giáp đuổi sạch tiểu nhân, cơ hội làm giàu gõ cửa, lợi nhuận tăng gấp đôi, vô ưu vô lo

Tâm linh - Tử vi 03/10/2023 17:51

Trong 13 ngày tới, 3 con giáp may mắn sau đây sẽ có vận may lội ngược dòng, thần tài liên tục ghé thăm cho lộc lá.

Tuổi Tỵ

Trời sinh những người tuổi Tỵ thông minh, lanh lợi, biết tự mình nhìn nhận vấn đề và tự tìm kiếm cơ hội để xây dựng cuộc sống thăng hoa viên mãn. Trong cuộc sống, tuổi Tỵ cũng là con giáp phải trải qua nhiều gian truân khổ cực, luôn một mình xông pha với khó khăn.

Trong 13 ngày tới, con giáp tuổi Tỵ hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều hỷ sự, một trong những điều này có thể giúp con giáp nầy tìm được cơ hội làm giàu, không những thế đời sống tinh thần cũng được cải thiện đáng kể. Ngoài ra, từ giờ tuổi Tỵ nếu càng nỗ lực và cố gắng thì sẽ càng thành công hơn, có thêm hỷ sự bất ngờ.

13 ngày tới (4/10 - 16/10), 3 con giáp đuổi sạch tiểu nhân, cơ hội làm giàu gõ cửa, lợi nhuận tăng gấp đôi, vô ưu vô lo - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

So với những con giáp khác, tuổi Thìn luôn là những người tiên phong, luôn sẵn sàng đối mặt với những thử thách bên ngoài để rèn luyện bản thân ngày càng bản lĩnh và mạnh mẽ hơn, để tìm được cơ hội để đổi đời. Bước vào một giai đoạn nhất định, họ sẽ thành công viên mãn cả tình lẫn tiền. 

Tử vi dự đoán, đúng 13 ngày tới, cuộc sống tuổi Thìn có nhiều chuyển biến tích cực. Những người làm ăn kinh doanh, sẽ được quý nhân và thần tài chiếu cố nồng hậu. Bên cạnh, với những người làm công ăn lương cũng sẽ có một số khoản thu từ nghề tay trái, mọi khó khăn trước mắt đều được giải quyết, cứ vững tâm tiến về phía trước sẽ xây dựng gia đình viên mãn đủ đầy.

13 ngày tới (4/10 - 16/10), 3 con giáp đuổi sạch tiểu nhân, cơ hội làm giàu gõ cửa, lợi nhuận tăng gấp đôi, vô ưu vô lo - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Đầu năm 2023, tuổi Hợi đã phải đón nhận quá nhiều thương đau, khó khăn và trắc trở, thậm chí mất mát và tổn thất nhiều thứ. Thế nhưng, tử vi học cho thấy, trong 13 ngày tới, cuộc sống của tuổi Hợi sẽ khổ tận cam lai.

Tuổi Hợi sẽ được thần tài ghé thăm cho may vận may bất ngờ. Ngoài ra, họ sẽ tìm được một số cơ hội tốt có lợi trong việc phát triển sự nghiệp cũng như giúp đời sống tinh thần ngày càng tốt đẹp hơn. Con giáp này có khả năng tiền tài thăng bậc rõ rệt, mọi việc đều công thành danh toại.

13 ngày tới (4/10 - 16/10), 3 con giáp đuổi sạch tiểu nhân, cơ hội làm giàu gõ cửa, lợi nhuận tăng gấp đôi, vô ưu vô lo - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Trước ngày Rằm tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hân hoan đón Thần Tài, vượng tài lộc - phơi phới nhân duyên, giàu sang hơn người, kinh doanh xuôi chèo mát mái

Trước ngày Rằm tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hân hoan đón Thần Tài, vượng tài lộc - phơi phới nhân duyên, giàu sang hơn người, kinh doanh xuôi chèo mát mái

Tử vi 12 con giáp cho thấy, 3 con giáp này có vận mệnh RỰC LỬA, cuộc sống dư dả, sung túc như ý, tài lộc rủng rỉnh, sự nghiệp thuận lợi trước ngày Rằm tháng 8 âm lịch.

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